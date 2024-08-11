https://ria.ru/20240811/vzryvy-1965450402.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 11.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы раздались в Киеве и Полтавской области на фоне тревоги, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T00:34

2024-08-11T00:34

2024-08-11T09:54

в мире

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Взрывы раздались в Киеве и Полтавской области на фоне тревоги, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале."В Киеве слышны взрывы", — говорится в публикации.Украинский телеканал "Общественное", в свою очередь, сообщил о взрывах в Полтавской области.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российские войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

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