Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумах
"Общественное": в Сумах прогремел очередной взрыв
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в городе Сумы, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.
"В Сумах снова был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Ранее в ряде регионов Украины, в том числе и Сумской области, была объявлена воздушная тревога. О предыдущей серии взрывов в Сумах украинские СМИ сообщили около трех часов назад.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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