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ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 11.08.2024
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области
Два населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T06:22
2024-08-11T06:22
2024-08-11T06:24
происшествия
жилье
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Два населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В поселке Малиновка Белгородского района в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в одном частном домовладении выбиты окна и посечен забор. Также повреждены три легковых автомобиля", - написал Гладков. Также дрон-камикадзе атаковал двухквартирный дом в селе Березовка Борисовского района. "В результате взрыва загорелась крыша. Сотрудниками МЧС возгорание оперативно ликвидировано. В доме повреждены остекление, кровля и внутренняя отделка", - добавил губернатор. По его словам, информация о последствиях уточняется, оперативные службы и администрации районов подомовой обход проведут утром.
https://ria.ru/20231128/dron-1912425402.html
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Происшествия, Жилье, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области
Гладков: два населенных пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ