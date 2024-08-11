Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:22 11.08.2024 (обновлено: 06:24 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/vsu-1965465786.html
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 11.08.2024
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области
Два населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T06:22
2024-08-11T06:24
происшествия
жилье
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932551436_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b25f13178f45d42b4a3d2ceea0aed4c5.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Два населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В поселке Малиновка Белгородского района в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в одном частном домовладении выбиты окна и посечен забор. Также повреждены три легковых автомобиля", - написал Гладков. Также дрон-камикадзе атаковал двухквартирный дом в селе Березовка Борисовского района. "В результате взрыва загорелась крыша. Сотрудниками МЧС возгорание оперативно ликвидировано. В доме повреждены остекление, кровля и внутренняя отделка", - добавил губернатор. По его словам, информация о последствиях уточняется, оперативные службы и администрации районов подомовой обход проведут утром.
https://ria.ru/20231128/dron-1912425402.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932551436_222:333:2509:2048_1920x0_80_0_0_05603652ca596c003e1f2efbbe9093cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области

Гладков: два населенных пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Разбитое окно. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Два населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"В поселке Малиновка Белгородского района в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в одном частном домовладении выбиты окна и посечен забор. Также повреждены три легковых автомобиля", - написал Гладков.
Также дрон-камикадзе атаковал двухквартирный дом в селе Березовка Борисовского района.
"В результате взрыва загорелась крыша. Сотрудниками МЧС возгорание оперативно ликвидировано. В доме повреждены остекление, кровля и внутренняя отделка", - добавил губернатор.
По его словам, информация о последствиях уточняется, оперативные службы и администрации районов подомовой обход проведут утром.
FPV дрон-камикадзе в руках разведчика - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
В белгородском селе дрон-камикадзе атаковал объект связи
28 ноября 2023, 16:41
 
ПроисшествияЖильеБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала