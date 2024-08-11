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ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области

ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 11.08.2024

ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области

Два населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T06:22

2024-08-11T06:22

2024-08-11T06:24

происшествия

жилье

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Два населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В поселке Малиновка Белгородского района в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в одном частном домовладении выбиты окна и посечен забор. Также повреждены три легковых автомобиля", - написал Гладков. Также дрон-камикадзе атаковал двухквартирный дом в селе Березовка Борисовского района. "В результате взрыва загорелась крыша. Сотрудниками МЧС возгорание оперативно ликвидировано. В доме повреждены остекление, кровля и внутренняя отделка", - добавил губернатор. По его словам, информация о последствиях уточняется, оперативные службы и администрации районов подомовой обход проведут утром.

https://ria.ru/20231128/dron-1912425402.html

белгородская область

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происшествия, жилье, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)