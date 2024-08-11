https://ria.ru/20240811/voronezh-1965463895.html
В Воронеже зафиксировали повреждения здания из-за падения осколков БПЛА
В Воронеже зафиксировали повреждения здания из-за падения осколков БПЛА - РИА Новости, 11.08.2024
В Воронеже зафиксировали повреждения здания из-за падения осколков БПЛА
Повреждения административного здания и коммунального объекта зафиксированы в Воронеже в результате падения осколков БПЛА, заявил губернатор Воронежской области... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T05:50
2024-08-11T05:50
2024-08-11T05:55
воронеж
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Повреждения административного здания и коммунального объекта зафиксированы в Воронеже в результате падения осколков БПЛА, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.В регионе ранее объявили опасность атаки БПЛА. Позднее Гусев сообщал об уничтожении уже более 10 украинских БПЛА, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, не было."В результате падения осколков БПЛА на территории Воронежа зафиксированы повреждения административного здания и коммунального объекта. По предварительной информации, пострадавших нет. Данные по повреждениям уточняются", - отметил Гусев.По его словам, режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
воронеж
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воронеж, происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Воронеж, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронеже зафиксировали повреждения здания из-за падения осколков БПЛА
Губернатор Гусев сообщил о повреждении здания и коммунального объекта в Воронеже