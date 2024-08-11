https://ria.ru/20240811/vladivostok-1965467551.html
Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за пожарной сигнализации
Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за пожарной сигнализации - РИА Новости, 11.08.2024
Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за пожарной сигнализации
Пассажиров аэропорта во Владивостоке эвакуировали из-за пожарной сигнализации, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T07:09
2024-08-11T07:09
2024-08-11T09:49
происшествия
владивосток
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 11 авг — РИА Новости. Пассажиров аэропорта во Владивостоке эвакуировали из-за пожарной сигнализации, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. "Сработала пожарная сигнализация в субботу, была проведена эвакуация <…> Пожара не было, рейсы не задерживались, все быстро вернулось в штатный режим", — сказал он.На видео, появившихся в соцсетях, видно, как люди с чемоданами стоят возле здания аэропорта, по громкой связи сообщается об эвакуации.
https://ria.ru/20240707/pulkovo-1958105570.html
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РИА Новости
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происшествия, владивосток, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Владивосток, Дальневосточная транспортная прокуратура
Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за пожарной сигнализации
Аэропорт во Владивостоке эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации