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Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за пожарной сигнализации - РИА Новости, 11.08.2024
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07:09 11.08.2024 (обновлено: 09:49 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/vladivostok-1965467551.html
Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за пожарной сигнализации
Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за пожарной сигнализации - РИА Новости, 11.08.2024
Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за пожарной сигнализации
Пассажиров аэропорта во Владивостоке эвакуировали из-за пожарной сигнализации, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T07:09
2024-08-11T09:49
происшествия
владивосток
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 11 авг — РИА Новости. Пассажиров аэропорта во Владивостоке эвакуировали из-за пожарной сигнализации, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. &quot;Сработала пожарная сигнализация в субботу, была проведена эвакуация &lt;…&gt; Пожара не было, рейсы не задерживались, все быстро вернулось в штатный режим&quot;, — сказал он.На видео, появившихся в соцсетях, видно, как люди с чемоданами стоят возле здания аэропорта, по громкой связи сообщается об эвакуации.
https://ria.ru/20240707/pulkovo-1958105570.html
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происшествия, владивосток, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Владивосток, Дальневосточная транспортная прокуратура
Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за пожарной сигнализации

Аэропорт во Владивостоке эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации

© РИА Новости / Ольга РаспоповаАэропорт Владивостока
Аэропорт Владивостока - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Ольга Распопова
Аэропорт Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 авг — РИА Новости. Пассажиров аэропорта во Владивостоке эвакуировали из-за пожарной сигнализации, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«

"Сработала пожарная сигнализация в субботу, была проведена эвакуация <…> Пожара не было, рейсы не задерживались, все быстро вернулось в штатный режим", — сказал он.

На видео, появившихся в соцсетях, видно, как люди с чемоданами стоят возле здания аэропорта, по громкой связи сообщается об эвакуации.
Место происшествия, где произошло задымление двигателя пассажирского самолета авиакомпании Ямал на стоянке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
В Пулково загорелся двигатель самолета
7 июля, 23:38
 
ПроисшествияВладивостокДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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