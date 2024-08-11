https://ria.ru/20240811/vladivostok-1965467551.html

Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за пожарной сигнализации

Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за пожарной сигнализации - РИА Новости, 11.08.2024

Аэропорт Владивостока эвакуировали из-за пожарной сигнализации

Пассажиров аэропорта во Владивостоке эвакуировали из-за пожарной сигнализации, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T07:09

2024-08-11T07:09

2024-08-11T09:49

происшествия

владивосток

дальневосточная транспортная прокуратура

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ВЛАДИВОСТОК, 11 авг — РИА Новости. Пассажиров аэропорта во Владивостоке эвакуировали из-за пожарной сигнализации, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. "Сработала пожарная сигнализация в субботу, была проведена эвакуация <…> Пожара не было, рейсы не задерживались, все быстро вернулось в штатный режим", — сказал он.На видео, появившихся в соцсетях, видно, как люди с чемоданами стоят возле здания аэропорта, по громкой связи сообщается об эвакуации.

https://ria.ru/20240707/pulkovo-1958105570.html

владивосток

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, дальневосточная транспортная прокуратура