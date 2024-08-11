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РИА Новости получило новое видео с убитыми военными ВСУ на Кинбурнской косе - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 11.08.2024 (обновлено: 12:34 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/video-1965497816.html
РИА Новости получило новое видео с убитыми военными ВСУ на Кинбурнской косе
РИА Новости получило новое видео с убитыми военными ВСУ на Кинбурнской косе - РИА Новости, 11.08.2024
РИА Новости получило новое видео с убитыми военными ВСУ на Кинбурнской косе
В распоряжении РИА Новости оказалось новое видео последствий сорванной попытки высадки ВСУ на Кинбурнскую косу: источник, знакомый с ситуацией, передал РИА... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T12:33
2024-08-11T12:34
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказалось новое видео последствий сорванной попытки высадки ВСУ на Кинбурнскую косу: источник, знакомый с ситуацией, передал РИА Новости видеокадры с побережья Кинбурнской косы, на которую в пятницу, 9 августа, военными Украины была предпринята провальная попытка высадить десант. На видео видны тела украинских военнослужащих на берегу, лодка на которой они пытались десантироваться, а также остатки снаряжения. "Вот... на берегу лежат", - комментирует на видео один из бойцов ВС РФ. Ранее военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Икс" сообщил РИА Новости, что вооруженные силы России сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы. Губернатор региона Владимир Сальдо затем сообщил, что при попытке десанта ВСУ высадиться на Кинбурнскую косу в Херсонской области российские военнослужащие ликвидировали 12 украинских боевиков, уничтожили три лодки. Кинбурнская коса - песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря, длиной более 40 километров. Расположена на юге Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240810/vsu-1965396507.html
https://ria.ru/20240809/spetsoperatsiya-1965158009.html
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Последствия сорванной попытки высадки ВСУ на Кинбурнскую косу
Новое видео последствий сорванной попытки высадки ВСУ на Кинбурнскую косу появилось в распоряжении РИА Новости. На кадрах видны лежащие на берегу тела украинских военных, лодка, на которой они пытались десантироваться, а также остатки снаряжения.
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россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность
РИА Новости получило новое видео с убитыми военными ВСУ на Кинбурнской косе

Опубликовано новое видео последствий сорванной высадки ВСУ на Кинбурнскую косу

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказалось новое видео последствий сорванной попытки высадки ВСУ на Кинбурнскую косу: источник, знакомый с ситуацией, передал РИА Новости видеокадры с побережья Кинбурнской косы, на которую в пятницу, 9 августа, военными Украины была предпринята провальная попытка высадить десант.
На видео видны тела украинских военнослужащих на берегу, лодка на которой они пытались десантироваться, а также остатки снаряжения.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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"Вот... на берегу лежат", - комментирует на видео один из бойцов ВС РФ.
Ранее военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Икс" сообщил РИА Новости, что вооруженные силы России сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы. Губернатор региона Владимир Сальдо затем сообщил, что при попытке десанта ВСУ высадиться на Кинбурнскую косу в Херсонской области российские военнослужащие ликвидировали 12 украинских боевиков, уничтожили три лодки.
Кинбурнская коса - песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря, длиной более 40 километров. Расположена на юге Херсонской области.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Отражение ночной атаки ВСУ на Кинбурнской косе - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Опубликовано видео с Кинбурнской косы, где отражена атака ВСУ
9 августа, 12:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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