https://ria.ru/20240811/video-1965497816.html

РИА Новости получило новое видео с убитыми военными ВСУ на Кинбурнской косе

РИА Новости получило новое видео с убитыми военными ВСУ на Кинбурнской косе - РИА Новости, 11.08.2024

РИА Новости получило новое видео с убитыми военными ВСУ на Кинбурнской косе

В распоряжении РИА Новости оказалось новое видео последствий сорванной попытки высадки ВСУ на Кинбурнскую косу: источник, знакомый с ситуацией, передал РИА... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T12:33

2024-08-11T12:33

2024-08-11T12:34

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказалось новое видео последствий сорванной попытки высадки ВСУ на Кинбурнскую косу: источник, знакомый с ситуацией, передал РИА Новости видеокадры с побережья Кинбурнской косы, на которую в пятницу, 9 августа, военными Украины была предпринята провальная попытка высадить десант. На видео видны тела украинских военнослужащих на берегу, лодка на которой они пытались десантироваться, а также остатки снаряжения. "Вот... на берегу лежат", - комментирует на видео один из бойцов ВС РФ. Ранее военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Икс" сообщил РИА Новости, что вооруженные силы России сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы. Губернатор региона Владимир Сальдо затем сообщил, что при попытке десанта ВСУ высадиться на Кинбурнскую косу в Херсонской области российские военнослужащие ликвидировали 12 украинских боевиков, уничтожили три лодки. Кинбурнская коса - песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря, длиной более 40 километров. Расположена на юге Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240810/vsu-1965396507.html

https://ria.ru/20240809/spetsoperatsiya-1965158009.html

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Последствия сорванной попытки высадки ВСУ на Кинбурнскую косу Новое видео последствий сорванной попытки высадки ВСУ на Кинбурнскую косу появилось в распоряжении РИА Новости. На кадрах видны лежащие на берегу тела украинских военных, лодка, на которой они пытались десантироваться, а также остатки снаряжения. 2024-08-11T12:33 true PT0M11S

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россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность