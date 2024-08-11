Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле заявили о готовности сотрудничать со всеми странами - РИА Новости, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:12 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/venesuela-1965467696.html
В Венесуэле заявили о готовности сотрудничать со всеми странами
В Венесуэле заявили о готовности сотрудничать со всеми странами - РИА Новости, 11.08.2024
В Венесуэле заявили о готовности сотрудничать со всеми странами
Венесуэла "более чем готова" взаимодействовать со всеми странами, включая США, для того, чтобы обеспечить благополучие собственного народа, сообщил в интервью... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T07:12
2024-08-11T07:12
в мире
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
николас мадуро
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155073/14/1550731452_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_4181fab333af6537168b183a707a2e99.jpg
ООН, 11 авг - РИА Новости. Венесуэла "более чем готова" взаимодействовать со всеми странами, включая США, для того, чтобы обеспечить благополучие собственного народа, сообщил в интервью РИА Новости зампостпреда страны в ООН Хоакин Перес. "Мы более чем готовы сотрудничать и взаимодействовать с каждой страной мира, включая США, чтобы обеспечить благополучие нашего народа", – сказал Перес. Венесуэльский лидер Николас Мадуро ранее заявлял о готовности возобновить диалог с США и призвал Вашингтон отказаться от угроз Каракасу и следовать пунктам соглашений, достигнутых в Катаре в 2023 году - в сопровождение своих слов он впервые опубликовал подписанный там меморандум о взаимопонимании.
https://ria.ru/20240220/rossiya-1928374001.html
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155073/14/1550731452_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ad97989a465a669a51d5d29aafd982b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), николас мадуро, оон
В мире, США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Николас Мадуро, ООН
В Венесуэле заявили о готовности сотрудничать со всеми странами

Перес: Венесуэла готова взаимодействовать с США ради благополучия своего народа

© РИА Новости / Карлос Эррера | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе
Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Карлос Эррера
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 11 авг - РИА Новости. Венесуэла "более чем готова" взаимодействовать со всеми странами, включая США, для того, чтобы обеспечить благополучие собственного народа, сообщил в интервью РИА Новости зампостпреда страны в ООН Хоакин Перес.
«
"Мы более чем готовы сотрудничать и взаимодействовать с каждой страной мира, включая США, чтобы обеспечить благополучие нашего народа", – сказал Перес.
Венесуэльский лидер Николас Мадуро ранее заявлял о готовности возобновить диалог с США и призвал Вашингтон отказаться от угроз Каракасу и следовать пунктам соглашений, достигнутых в Катаре в 2023 году - в сопровождение своих слов он впервые опубликовал подписанный там меморандум о взаимопонимании.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Россия наносит поражение Западу на Украине, заявил президент Венесуэлы
20 февраля, 08:21
 
В миреСШАВенесуэлаВашингтон (штат)Николас МадуроООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала