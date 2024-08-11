https://ria.ru/20240811/venesuela-1965467696.html
В Венесуэле заявили о готовности сотрудничать со всеми странами
В Венесуэле заявили о готовности сотрудничать со всеми странами - РИА Новости, 11.08.2024
В Венесуэле заявили о готовности сотрудничать со всеми странами
Венесуэла "более чем готова" взаимодействовать со всеми странами, включая США, для того, чтобы обеспечить благополучие собственного народа, сообщил в интервью... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T07:12
2024-08-11T07:12
2024-08-11T07:12
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ООН, 11 авг - РИА Новости. Венесуэла "более чем готова" взаимодействовать со всеми странами, включая США, для того, чтобы обеспечить благополучие собственного народа, сообщил в интервью РИА Новости зампостпреда страны в ООН Хоакин Перес. "Мы более чем готовы сотрудничать и взаимодействовать с каждой страной мира, включая США, чтобы обеспечить благополучие нашего народа", – сказал Перес. Венесуэльский лидер Николас Мадуро ранее заявлял о готовности возобновить диалог с США и призвал Вашингтон отказаться от угроз Каракасу и следовать пунктам соглашений, достигнутых в Катаре в 2023 году - в сопровождение своих слов он впервые опубликовал подписанный там меморандум о взаимопонимании.
https://ria.ru/20240220/rossiya-1928374001.html
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в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), николас мадуро, оон
В мире, США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Николас Мадуро, ООН
В Венесуэле заявили о готовности сотрудничать со всеми странами
Перес: Венесуэла готова взаимодействовать с США ради благополучия своего народа