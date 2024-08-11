https://ria.ru/20240811/venesuela-1965467696.html

В Венесуэле заявили о готовности сотрудничать со всеми странами

В Венесуэле заявили о готовности сотрудничать со всеми странами - РИА Новости, 11.08.2024

В Венесуэле заявили о готовности сотрудничать со всеми странами

Венесуэла "более чем готова" взаимодействовать со всеми странами, включая США, для того, чтобы обеспечить благополучие собственного народа, сообщил в интервью... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T07:12

2024-08-11T07:12

2024-08-11T07:12

в мире

сша

венесуэла

вашингтон (штат)

николас мадуро

оон

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ООН, 11 авг - РИА Новости. Венесуэла "более чем готова" взаимодействовать со всеми странами, включая США, для того, чтобы обеспечить благополучие собственного народа, сообщил в интервью РИА Новости зампостпреда страны в ООН Хоакин Перес. "Мы более чем готовы сотрудничать и взаимодействовать с каждой страной мира, включая США, чтобы обеспечить благополучие нашего народа", – сказал Перес. Венесуэльский лидер Николас Мадуро ранее заявлял о готовности возобновить диалог с США и призвал Вашингтон отказаться от угроз Каракасу и следовать пунктам соглашений, достигнутых в Катаре в 2023 году - в сопровождение своих слов он впервые опубликовал подписанный там меморандум о взаимопонимании.

https://ria.ru/20240220/rossiya-1928374001.html

сша

венесуэла

вашингтон (штат)

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в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), николас мадуро, оон