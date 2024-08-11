https://ria.ru/20240811/venesuela-1965464231.html

В Венесуэле выступили за диверсификацию корзины валют "Группы друзей" в ООН

В Венесуэле выступили за диверсификацию корзины валют "Группы друзей" в ООН - РИА Новости, 11.08.2024

В Венесуэле выступили за диверсификацию корзины валют "Группы друзей" в ООН

Венесуэла выступает за диверсификацию корзины валют стран-участниц Группы друзей в поддержку устава ООН, убеждена, что это поспособствует преодолению негативных РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T06:03

2024-08-11T06:03

2024-08-11T06:03

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ООН, 11 авг - РИА Новости. Венесуэла выступает за диверсификацию корзины валют стран-участниц Группы друзей в поддержку устава ООН, убеждена, что это поспособствует преодолению негативных последствий санкций, сообщил в интервью РИА Новости зампостпреда страны в ООН Хоакин Перес. "Мы считаем, что пришло время диверсифицировать корзину валют, в которой мы ведем законную торговлю в наших странах (страны-участники Группы друзей в поддержку устава ООН - ред.). Это освободит нас, а также послужит способом преодоления негативных последствий односторонних принудительных мер, которые затрагивают многие из наших стран, включая некоторые из стран БРИКС", – сказал Перес. По его словам, "одна конкретная валюта", которая в течение долгого времени доминировала в финансовой системе, подчинила себе некоторые страны не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения суверенитета, в том числе фискального. Группа друзей в защиту устава Всемирной организации была создана три года назад при активном участии России. Сейчас в нее входят почти 20 государств, среди которых Алжир, Белоруссия, Венесуэла, Иран, КНР, КНДР, Палестина и Сирия. Группа выступает за противодействие односторонним принудительным мерам, а также за защиту суверенитета и территориальной целостности стран-участниц в соответствии с принципами международного права.

https://ria.ru/20240809/briks-1965084880.html

https://ria.ru/20230925/venesuela-1898409526.html

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в мире, венесуэла, россия, алжир (провинция), оон, брикс