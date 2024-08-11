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В Венесуэле выступили за диверсификацию корзины валют "Группы друзей" в ООН - РИА Новости, 11.08.2024
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06:03 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/venesuela-1965464231.html
В Венесуэле выступили за диверсификацию корзины валют "Группы друзей" в ООН
В Венесуэле выступили за диверсификацию корзины валют "Группы друзей" в ООН - РИА Новости, 11.08.2024
В Венесуэле выступили за диверсификацию корзины валют "Группы друзей" в ООН
Венесуэла выступает за диверсификацию корзины валют стран-участниц Группы друзей в поддержку устава ООН, убеждена, что это поспособствует преодолению негативных РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T06:03
2024-08-11T06:03
в мире
венесуэла
россия
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ООН, 11 авг - РИА Новости. Венесуэла выступает за диверсификацию корзины валют стран-участниц Группы друзей в поддержку устава ООН, убеждена, что это поспособствует преодолению негативных последствий санкций, сообщил в интервью РИА Новости зампостпреда страны в ООН Хоакин Перес. "Мы считаем, что пришло время диверсифицировать корзину валют, в которой мы ведем законную торговлю в наших странах (страны-участники Группы друзей в поддержку устава ООН - ред.). Это освободит нас, а также послужит способом преодоления негативных последствий односторонних принудительных мер, которые затрагивают многие из наших стран, включая некоторые из стран БРИКС", – сказал Перес. По его словам, "одна конкретная валюта", которая в течение долгого времени доминировала в финансовой системе, подчинила себе некоторые страны не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения суверенитета, в том числе фискального. Группа друзей в защиту устава Всемирной организации была создана три года назад при активном участии России. Сейчас в нее входят почти 20 государств, среди которых Алжир, Белоруссия, Венесуэла, Иран, КНР, КНДР, Палестина и Сирия. Группа выступает за противодействие односторонним принудительным мерам, а также за защиту суверенитета и территориальной целостности стран-участниц в соответствии с принципами международного права.
https://ria.ru/20240809/briks-1965084880.html
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в мире, венесуэла, россия, алжир (провинция), оон, брикс
В мире, Венесуэла, Россия, Алжир (провинция), ООН, БРИКС
В Венесуэле выступили за диверсификацию корзины валют "Группы друзей" в ООН

Перес: Венесуэла выступает за диверсификацию корзины валют "Группы друзей"

© РИА Новости / Карлос Эррера | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе
Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Карлос Эррера
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Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото
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ООН, 11 авг - РИА Новости. Венесуэла выступает за диверсификацию корзины валют стран-участниц Группы друзей в поддержку устава ООН, убеждена, что это поспособствует преодолению негативных последствий санкций, сообщил в интервью РИА Новости зампостпреда страны в ООН Хоакин Перес.
«
"Мы считаем, что пришло время диверсифицировать корзину валют, в которой мы ведем законную торговлю в наших странах (страны-участники Группы друзей в поддержку устава ООН - ред.). Это освободит нас, а также послужит способом преодоления негативных последствий односторонних принудительных мер, которые затрагивают многие из наших стран, включая некоторые из стран БРИКС", – сказал Перес.
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По его словам, "одна конкретная валюта", которая в течение долгого времени доминировала в финансовой системе, подчинила себе некоторые страны не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения суверенитета, в том числе фискального.
Группа друзей в защиту устава Всемирной организации была создана три года назад при активном участии России. Сейчас в нее входят почти 20 государств, среди которых Алжир, Белоруссия, Венесуэла, Иран, КНР, КНДР, Палестина и Сирия. Группа выступает за противодействие односторонним принудительным мерам, а также за защиту суверенитета и территориальной целостности стран-участниц в соответствии с принципами международного права.
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