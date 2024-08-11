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"Магический талисман". В США раскрыли, что случится с F-16 на Украине - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/ukraina-1965564078.html
"Магический талисман". В США раскрыли, что случится с F-16 на Украине
"Магический талисман". В США раскрыли, что случится с F-16 на Украине - РИА Новости, 11.08.2024
"Магический талисман". В США раскрыли, что случится с F-16 на Украине
Поставленным ВСУ истребителям F-16 придется столкнутся с сильнейшей системой ПРО ВС России, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T22:09
2024-08-11T22:09
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
россия
сша
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Поставленным ВСУ истребителям F-16 придется столкнутся с сильнейшей системой ПРО ВС России, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Теперь мы увидим, смогут ли F-16 противостоять самой эффективной в мире зенитной ракетной системе, которую разработали русские, и я думаю, что это окажется таким же пустым жестом, как и передача Abrams", — отметил он.По словам эксперта, истребители повторят судьбу американских танков. Ожидалось, что эта техника сможет преломить ход событий на поле боя в пользу Украины, но это не произошло, пояснил он."F-16 — это что-то вроде волшебного талисмана, которым мы размахивали долгое время", — резюмировал Фриман.О прибытии F-16 на Украину в минувшее воскресенье заявил Владимир Зеленский. За день до этого журнал Economist сообщил, что на Украину доставили первые десять из 79 американских истребителей.Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, Москва будет рассматривать передачу F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965559950.html
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украина, владимир зеленский, россия, сша, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16
"Магический талисман". В США раскрыли, что случится с F-16 на Украине

Фриман: F-16 столкнутся самой мощной российской системой ПРО на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Поставленным ВСУ истребителям F-16 придется столкнутся с сильнейшей системой ПРО ВС России, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Теперь мы увидим, смогут ли F-16 противостоять самой эффективной в мире зенитной ракетной системе, которую разработали русские, и я думаю, что это окажется таким же пустым жестом, как и передача Abrams", — отметил он.
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По словам эксперта, истребители повторят судьбу американских танков. Ожидалось, что эта техника сможет преломить ход событий на поле боя в пользу Украины, но это не произошло, пояснил он.
"F-16 — это что-то вроде волшебного талисмана, которым мы размахивали долгое время", — резюмировал Фриман.
О прибытии F-16 на Украину в минувшее воскресенье заявил Владимир Зеленский. За день до этого журнал Economist сообщил, что на Украину доставили первые десять из 79 американских истребителей.
Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, Москва будет рассматривать передачу F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияСШАСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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