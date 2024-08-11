https://ria.ru/20240811/ukraina-1965564078.html

"Магический талисман". В США раскрыли, что случится с F-16 на Украине

"Магический талисман". В США раскрыли, что случится с F-16 на Украине - РИА Новости, 11.08.2024

"Магический талисман". В США раскрыли, что случится с F-16 на Украине

Поставленным ВСУ истребителям F-16 придется столкнутся с сильнейшей системой ПРО ВС России, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T22:09

2024-08-11T22:09

2024-08-11T22:09

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

россия

сша

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Поставленным ВСУ истребителям F-16 придется столкнутся с сильнейшей системой ПРО ВС России, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Теперь мы увидим, смогут ли F-16 противостоять самой эффективной в мире зенитной ракетной системе, которую разработали русские, и я думаю, что это окажется таким же пустым жестом, как и передача Abrams", — отметил он.По словам эксперта, истребители повторят судьбу американских танков. Ожидалось, что эта техника сможет преломить ход событий на поле боя в пользу Украины, но это не произошло, пояснил он."F-16 — это что-то вроде волшебного талисмана, которым мы размахивали долгое время", — резюмировал Фриман.О прибытии F-16 на Украину в минувшее воскресенье заявил Владимир Зеленский. За день до этого журнал Economist сообщил, что на Украину доставили первые десять из 79 американских истребителей.Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, Москва будет рассматривать передачу F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.

https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965559950.html

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украина, владимир зеленский, россия, сша, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, f-16