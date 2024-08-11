https://ria.ru/20240811/ukraina-1965506264.html
Киев понимает, что в атаках на регионы России нет смысла, заявила Захарова
Киев понимает, что в атаках на регионы России нет смысла, заявила Захарова - РИА Новости, 11.08.2024
Киев понимает, что в атаках на регионы России нет смысла, заявила Захарова
Министерство иностранных дел призывает международные организации осудить террористические удары Киева по регионам РФ, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T13:48
2024-08-11T13:48
2024-08-11T13:53
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МОСКВА 11 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел призывает международные организации осудить террористические удары Киева по регионам РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте ведомства, при этом выразив уверенность, что "ответом будет стыдливое молчание профильных структур". "В очередной раз призываем международные организации выступить с осуждением террористических атак украинских боевиков. Хотя уверены, что ответом будет стыдливое молчание профильных структур", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.Она подчеркнула, что МИД России решительно осуждает атаки ВСУ, нацеленные на уничтожение гражданской инфраструктуры, убийство и запугивание мирных жителей.По словам Захаровой, киевский режим прекрасно понимает, что эти варварские акты не имеют никакого смысла с военной точки зрения, но продолжает отрабатывать "выданные своими хозяевами кредиты"."Очевидно, что эти украинские ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер", - заключила Захарова.Захарова пояснила, что в ночь на 11 августа ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Курску, по городу были выпущены тактические ракеты "Точка-У", большая часть которых была поражена системами ПВО, однако одна из них попала в жилой многоэтажный дом, пострадали 13 мирных граждан, двое находятся в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, киев, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Киев понимает, что в атаках на регионы России нет смысла, заявила Захарова
Захарова: атаками на регионы РФ Киев отрабатывает выданные его хозяевами кредиты
МОСКВА 11 авг - РИА Новости.
Министерство иностранных дел призывает международные организации осудить террористические удары Киева по регионам РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте
ведомства, при этом выразив уверенность, что "ответом будет стыдливое молчание профильных структур".
"В очередной раз призываем международные организации выступить с осуждением террористических атак украинских боевиков. Хотя уверены, что ответом будет стыдливое молчание профильных структур", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Она подчеркнула, что МИД России решительно осуждает атаки ВСУ, нацеленные на уничтожение гражданской инфраструктуры, убийство и запугивание мирных жителей.
По словам Захаровой, киевский режим прекрасно понимает, что эти варварские акты не имеют никакого смысла с военной точки зрения, но продолжает отрабатывать "выданные своими хозяевами кредиты".
"Очевидно, что эти украинские ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер", - заключила Захарова.
Захарова пояснила, что в ночь на 11 августа ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Курску, по городу были выпущены тактические ракеты "Точка-У", большая часть которых была поражена системами ПВО, однако одна из них попала в жилой многоэтажный дом, пострадали 13 мирных граждан, двое находятся в тяжелом состоянии.