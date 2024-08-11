https://ria.ru/20240811/ukraina-1965483164.html

В Днепропетровске и Одессе сожгли автомобили украинских военных

В Днепропетровске и Одессе сожгли автомобили украинских военных - РИА Новости, 11.08.2024

В Днепропетровске и Одессе сожгли автомобили украинских военных

В Днепропетровске и Одессе сожгли военные автомобили, передает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T10:20

2024-08-11T10:20

2024-08-11T12:20

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Днепропетровске и Одессе сожгли военные автомобили, передает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Очередной поджог военной машины в Днепре. Авто было припарковано в районе одного из ЖК по улице Кобзаря", — говорится в посте. Позже "Страна" опубликовала видео, на котором, как утверждается, горит автомобиль украинского военнослужащего в Одессе. В мае на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. На этом фоне в интернете появляется множество видео, на которых сотрудники ТЦК силой увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их. В результате местные жители начали поджигать военные автомобили, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Некоторые автомобилисты защищают свои машины от поджога наклейками с надписью: "Не ТЦК".

https://ria.ru/20240611/ukraina-1952224820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровск, одесса, днепр (город), вооруженные силы украины