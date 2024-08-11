https://ria.ru/20240811/ukraina-1965483164.html
В Днепропетровске и Одессе сожгли автомобили украинских военных
В Днепропетровске и Одессе сожгли автомобили украинских военных - РИА Новости, 11.08.2024
В Днепропетровске и Одессе сожгли автомобили украинских военных
В Днепропетровске и Одессе сожгли военные автомобили, передает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T10:20
2024-08-11T10:20
2024-08-11T12:20
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Днепропетровске и Одессе сожгли военные автомобили, передает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Очередной поджог военной машины в Днепре. Авто было припарковано в районе одного из ЖК по улице Кобзаря", — говорится в посте. Позже "Страна" опубликовала видео, на котором, как утверждается, горит автомобиль украинского военнослужащего в Одессе. В мае на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. На этом фоне в интернете появляется множество видео, на которых сотрудники ТЦК силой увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их. В результате местные жители начали поджигать военные автомобили, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Некоторые автомобилисты защищают свои машины от поджога наклейками с надписью: "Не ТЦК".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, одесса, днепр (город), вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровск, Одесса, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске и Одессе сожгли автомобили украинских военных
"Страна": в Днепропетровске и Одессе сожгли автомобили военных ВСУ
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
В Днепропетровске и Одессе сожгли военные автомобили, передает украинское издание "Страна" в Telegram-канале
.
"Очередной поджог военной машины в Днепре. Авто было припарковано в районе одного из ЖК по улице Кобзаря", — говорится в посте.
Позже "Страна" опубликовала видео, на котором, как утверждается, горит автомобиль украинского военнослужащего в Одессе.
В мае на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. На этом фоне в интернете появляется множество видео, на которых сотрудники ТЦК силой увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их. В результате местные жители начали поджигать военные автомобили, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Некоторые автомобилисты защищают свои машины от поджога наклейками с надписью: "Не ТЦК".