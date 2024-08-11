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Подполье сообщило об ударе по военной части на окраине Одессы
Подполье сообщило об ударе по военной части на окраине Одессы - РИА Новости, 11.08.2024
Подполье сообщило об ударе по военной части на окраине Одессы
Удар нанесен по военной части на окраине Одессы, где расположены склады с боекомплектами, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T19:55
2024-08-11T19:55
2024-08-11T20:00
специальная военная операция на украине
одесса
безопасность
сергей лебедев
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Удар нанесен по военной части на окраине Одессы, где расположены склады с боекомплектами, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в Telegram-канале."Буквально несколько минут назад был прилет, который слышала вся Одесса. Прилетело по окраине в Нерубайское. Там находился военная часть. А в части, кто бы мог подумать – склады с БК", - написал он.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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одесса, безопасность, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Безопасность, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по военной части на окраине Одессы
Подполье: ВС РФ нанесли удар по военной части со складами боекомплектов в Одессе