https://ria.ru/20240811/udar-1965553302.html

Подполье сообщило об ударе по военной части на окраине Одессы

Подполье сообщило об ударе по военной части на окраине Одессы - РИА Новости, 11.08.2024

Подполье сообщило об ударе по военной части на окраине Одессы

Удар нанесен по военной части на окраине Одессы, где расположены склады с боекомплектами, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T19:55

2024-08-11T19:55

2024-08-11T20:00

специальная военная операция на украине

одесса

безопасность

сергей лебедев

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Удар нанесен по военной части на окраине Одессы, где расположены склады с боекомплектами, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в Telegram-канале."Буквально несколько минут назад был прилет, который слышала вся Одесса. Прилетело по окраине в Нерубайское. Там находился военная часть. А в части, кто бы мог подумать – склады с БК", - написал он.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

одесса

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одесса, безопасность, сергей лебедев