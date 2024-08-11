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В ЛНР захоронили бойцов, погибших при выполнении задач в зоне СВО - РИА Новости, 11.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:44 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/tseremoniya-1965561779.html
В ЛНР захоронили бойцов, погибших при выполнении задач в зоне СВО
В ЛНР захоронили бойцов, погибших при выполнении задач в зоне СВО - РИА Новости, 11.08.2024
В ЛНР захоронили бойцов, погибших при выполнении задач в зоне СВО
Останки участников спецоперации захоронили на территории Мемориального комплекса "Незаживающая рана Донбасса" в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T21:44
2024-08-11T21:44
специальная военная операция на украине
анна сорока
общество
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ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Останки участников спецоперации захоронили на территории Мемориального комплекса "Незаживающая рана Донбасса" в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. Церемония, проведенная со всеми воинскими почестями, была организована и прошла при содействии Военной комендатуры региона и Следственного комитета России по ЛНР. На церемонии прощания присутствовали уполномоченный по правам человека ЛНР Анна Сорока, представители силовых ведомств Республики. После того, как останки были обнаружены, следователи СК России назначили необходимые экспертизы для дальнейшего установления личностей павших воинов. "Сегодня мы прощаемся с нашими павшими героями, отдавшими жизнь за нас и наше будущее. Важно это не только для ЛНР, но и каждого человека. Донбасс и Россия стоят не только на страже своей земли, но и всего мира, против нас воюют не просто силы Украины, НАТО и Европы, а силы зла, которые пытаются изменить мир в худшую сторону", - сказала на церемонии Анна Сорока. Старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская уточнила РИА Новости, что после того, как останки были обнаружены, следователи назначили необходимые экспертизы для дальнейшего установления личностей павших воинов. "Мы сделаем все возможное, чтобы имена всех героев были установлены", - сказала Марковская.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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анна сорока, общество
Специальная военная операция на Украине, Анна Сорока, Общество
В ЛНР захоронили бойцов, погибших при выполнении задач в зоне СВО

В ЛНР с почестями захоронили бойцов, погибших при выполнении задач в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМемориальный комплекс "Незаживающая рана Донбасса" в Луганске
Мемориальный комплекс Незаживающая рана Донбасса в Луганске - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мемориальный комплекс "Незаживающая рана Донбасса" в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Останки участников спецоперации захоронили на территории Мемориального комплекса "Незаживающая рана Донбасса" в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония, проведенная со всеми воинскими почестями, была организована и прошла при содействии Военной комендатуры региона и Следственного комитета России по ЛНР. На церемонии прощания присутствовали уполномоченный по правам человека ЛНР Анна Сорока, представители силовых ведомств Республики. После того, как останки были обнаружены, следователи СК России назначили необходимые экспертизы для дальнейшего установления личностей павших воинов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Сегодня мы прощаемся с нашими павшими героями, отдавшими жизнь за нас и наше будущее. Важно это не только для ЛНР, но и каждого человека. Донбасс и Россия стоят не только на страже своей земли, но и всего мира, против нас воюют не просто силы Украины, НАТО и Европы, а силы зла, которые пытаются изменить мир в худшую сторону", - сказала на церемонии Анна Сорока.
Старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская уточнила РИА Новости, что после того, как останки были обнаружены, следователи назначили необходимые экспертизы для дальнейшего установления личностей павших воинов.
"Мы сделаем все возможное, чтобы имена всех героев были установлены", - сказала Марковская.
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