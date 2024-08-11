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ВС России захватили у ВСУ под Курском технику образца НАТО - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:24 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/tekhnika-1965556642.html
ВС России захватили у ВСУ под Курском технику образца НАТО
ВС России захватили у ВСУ под Курском технику образца НАТО - РИА Новости, 11.08.2024
ВС России захватили у ВСУ под Курском технику образца НАТО
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы Минобороны РФ захватили у противника в Курской области трофейное вооружение и различную технику образца НАТО. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T20:24
2024-08-11T20:24
специальная военная операция на украине
россия
курская область
рамзан кадыров
нато
безопасность
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы Минобороны РФ захватили у противника в Курской области трофейное вооружение и различную технику образца НАТО. "Наши бойцы заполучили трофейное вооружение и различную технику образца НАТО. Я ничуть не сомневаюсь в боеспособности и эффективности наших воинских подразделений. Они обладают богатым боевым опытом, навыками, современным вооружением и техникой, что позволяет им решать поставленные задачи быстро и чисто", - написал он в своем Telegram-канале.
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россия, курская область, рамзан кадыров, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Рамзан Кадыров, НАТО, Безопасность
ВС России захватили у ВСУ под Курском технику образца НАТО

Кадыров: ВС России захватили у ВСУ под Курском технику образца НАТО

© Kadyrov_95 / TelegramУничтоженный бронеавтомобиль ВСУ в Курской области. Кадр видео
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ в Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Kadyrov_95 / Telegram
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ в Курской области. Кадр видео
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы Минобороны РФ захватили у противника в Курской области трофейное вооружение и различную технику образца НАТО.
"Наши бойцы заполучили трофейное вооружение и различную технику образца НАТО. Я ничуть не сомневаюсь в боеспособности и эффективности наших воинских подразделений. Они обладают богатым боевым опытом, навыками, современным вооружением и техникой, что позволяет им решать поставленные задачи быстро и чисто", - написал он в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьРамзан КадыровНАТОБезопасность
 
 
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