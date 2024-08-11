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ВС России захватили у ВСУ под Курском технику образца НАТО
ВС России захватили у ВСУ под Курском технику образца НАТО - РИА Новости, 11.08.2024
ВС России захватили у ВСУ под Курском технику образца НАТО
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы Минобороны РФ захватили у противника в Курской области трофейное вооружение и различную технику образца НАТО. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T20:24
2024-08-11T20:24
2024-08-11T20:24
специальная военная операция на украине
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курская область
рамзан кадыров
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы Минобороны РФ захватили у противника в Курской области трофейное вооружение и различную технику образца НАТО. "Наши бойцы заполучили трофейное вооружение и различную технику образца НАТО. Я ничуть не сомневаюсь в боеспособности и эффективности наших воинских подразделений. Они обладают богатым боевым опытом, навыками, современным вооружением и техникой, что позволяет им решать поставленные задачи быстро и чисто", - написал он в своем Telegram-канале.
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россия, курская область, рамзан кадыров, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Рамзан Кадыров, НАТО, Безопасность
ВС России захватили у ВСУ под Курском технику образца НАТО
Кадыров: ВС России захватили у ВСУ под Курском технику образца НАТО