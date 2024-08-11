https://ria.ru/20240811/tekhnika-1965556642.html

ВС России захватили у ВСУ под Курском технику образца НАТО

ВС России захватили у ВСУ под Курском технику образца НАТО - РИА Новости, 11.08.2024

ВС России захватили у ВСУ под Курском технику образца НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы Минобороны РФ захватили у противника в Курской области трофейное вооружение и различную технику образца НАТО. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T20:24

2024-08-11T20:24

2024-08-11T20:24

специальная военная операция на украине

россия

курская область

рамзан кадыров

нато

безопасность

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы Минобороны РФ захватили у противника в Курской области трофейное вооружение и различную технику образца НАТО. "Наши бойцы заполучили трофейное вооружение и различную технику образца НАТО. Я ничуть не сомневаюсь в боеспособности и эффективности наших воинских подразделений. Они обладают богатым боевым опытом, навыками, современным вооружением и техникой, что позволяет им решать поставленные задачи быстро и чисто", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, рамзан кадыров, нато, безопасность