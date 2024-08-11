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Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024

Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет". РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T15:02

2024-08-11T15:02

2024-08-11T15:02

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет". В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили бронетехнику ВСУ. После анализа полученных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по бронеавтомобилям противника. "В результате точных ударов, нанесенных расчетами барражирующих боеприпасов "Ланцет", три единицы бронетехники ВСУ были поражены. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в поражении выявленных целей", - говорится в сообщении военного ведомства.

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Уничтожение техники ВСУ в приграничном районе Курской области Расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" точными ударами поразили три единицы бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области, кадры публикует Минобороны РФ. 2024-08-11T15:02 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность