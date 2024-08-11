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Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет". РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T15:02
2024-08-11T15:02
2024-08-11T15:02
специальная военная операция на украине
курская область
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безопасность
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет". В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили бронетехнику ВСУ. После анализа полученных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по бронеавтомобилям противника. "В результате точных ударов, нанесенных расчетами барражирующих боеприпасов "Ланцет", три единицы бронетехники ВСУ были поражены. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в поражении выявленных целей", - говорится в сообщении военного ведомства.
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Уничтожение техники ВСУ в приграничном районе Курской области
Расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" точными ударами поразили три единицы бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области, кадры публикует Минобороны РФ.
2024-08-11T15:02
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области
МО показало кадры уничтожения техники ВСУ с помощью "Ланцета" в Курской области