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Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:02 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/tekhnika-1965514221.html
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет". РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T15:02
2024-08-11T15:02
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет". В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили бронетехнику ВСУ. После анализа полученных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по бронеавтомобилям противника. "В результате точных ударов, нанесенных расчетами барражирующих боеприпасов "Ланцет", три единицы бронетехники ВСУ были поражены. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в поражении выявленных целей", - говорится в сообщении военного ведомства.
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Уничтожение техники ВСУ в приграничном районе Курской области
Расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" точными ударами поразили три единицы бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области, кадры публикует Минобороны РФ.
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курская область, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области

МО показало кадры уничтожения техники ВСУ с помощью "Ланцета" в Курской области

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет".
В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили бронетехнику ВСУ. После анализа полученных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по бронеавтомобилям противника.
"В результате точных ударов, нанесенных расчетами барражирующих боеприпасов "Ланцет", три единицы бронетехники ВСУ были поражены. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в поражении выявленных целей", - говорится в сообщении военного ведомства.
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Боеприпас "Ланцет" уничтожил танк ВСУ в курском приграничье
Вчера, 09:08
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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