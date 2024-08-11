https://ria.ru/20240811/tajvan-1965498013.html
Делегация конгресса США прибыла на Тайвань
Делегация конгресса США прибыла на Тайвань - РИА Новости, 11.08.2024
Делегация конгресса США прибыла на Тайвань
Делегация из четырех членов палаты представителей Конгресса США от демократической партии прибыла на Тайвань, где встретится с властями острова, сообщило... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T12:35
2024-08-11T12:35
2024-08-11T12:35
в мире
тайвань
сша
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нэнси пелоси
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ПЕКИН, 11 авг - РИА Новости. Делегация из четырех членов палаты представителей Конгресса США от демократической партии прибыла на Тайвань, где встретится с властями острова, сообщило министерство иностранных дел острова. Делегацию из четырех женщин-парламентариев возглавила член Конгресса, представитель 10-го округа штата Вашингтон Мэрилин Стрикланд. Делегация пробудет на острове до 15 августа. В рамках визита делегация встретится с представителями властей, в том числе, с главой администрации острова Лай Циндэ и его заместителем Сяо Мэйцинь. Они обсудят отношения США и Тайваня, а также вопросы безопасности в Тайваньском проливе. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240731/ssha-1962950654.html
https://ria.ru/20240623/tayvan-1954803407.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, США, Китай, Нэнси Пелоси
Делегация конгресса США прибыла на Тайвань
Делегация женщин-парламентариев от демократической партии США прибыла на Тайвань
ПЕКИН, 11 авг - РИА Новости. Делегация из четырех членов палаты представителей Конгресса США от демократической партии прибыла на Тайвань, где встретится с властями острова, сообщило министерство иностранных дел острова.
Делегацию из четырех женщин-парламентариев возглавила член Конгресса, представитель 10-го округа штата Вашингтон Мэрилин Стрикланд. Делегация пробудет на острове до 15 августа.
В рамках визита делегация встретится с представителями властей, в том числе, с главой администрации острова Лай Циндэ и его заместителем Сяо Мэйцинь. Они обсудят отношения США и Тайваня, а также вопросы безопасности в Тайваньском проливе.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси
, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай
, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.