Рейтинг@Mail.ru
Делегация конгресса США прибыла на Тайвань - РИА Новости, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/tajvan-1965498013.html
Делегация конгресса США прибыла на Тайвань
Делегация конгресса США прибыла на Тайвань - РИА Новости, 11.08.2024
Делегация конгресса США прибыла на Тайвань
Делегация из четырех членов палаты представителей Конгресса США от демократической партии прибыла на Тайвань, где встретится с властями острова, сообщило... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T12:35
2024-08-11T12:35
в мире
тайвань
сша
китай
нэнси пелоси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921425131_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05caf3086e5f8797b62cc87e0dcc2b1f.jpg
ПЕКИН, 11 авг - РИА Новости. Делегация из четырех членов палаты представителей Конгресса США от демократической партии прибыла на Тайвань, где встретится с властями острова, сообщило министерство иностранных дел острова. Делегацию из четырех женщин-парламентариев возглавила член Конгресса, представитель 10-го округа штата Вашингтон Мэрилин Стрикланд. Делегация пробудет на острове до 15 августа. В рамках визита делегация встретится с представителями властей, в том числе, с главой администрации острова Лай Циндэ и его заместителем Сяо Мэйцинь. Они обсудят отношения США и Тайваня, а также вопросы безопасности в Тайваньском проливе. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240731/ssha-1962950654.html
https://ria.ru/20240623/tayvan-1954803407.html
тайвань
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921425131_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e15d6aed2c6a3aa348ac81701a7ac0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, США, Китай, Нэнси Пелоси
Делегация конгресса США прибыла на Тайвань

Делегация женщин-парламентариев от демократической партии США прибыла на Тайвань

© AP Photo / Ng Han GuanИзображение тайваньского флага
Изображение тайваньского флага - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Изображение тайваньского флага. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 авг - РИА Новости. Делегация из четырех членов палаты представителей Конгресса США от демократической партии прибыла на Тайвань, где встретится с властями острова, сообщило министерство иностранных дел острова.
Делегацию из четырех женщин-парламентариев возглавила член Конгресса, представитель 10-го округа штата Вашингтон Мэрилин Стрикланд. Делегация пробудет на острове до 15 августа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В США придумали, как победить всех
31 июля, 08:00
В рамках визита делегация встретится с представителями властей, в том числе, с главой администрации острова Лай Циндэ и его заместителем Сяо Мэйцинь. Они обсудят отношения США и Тайваня, а также вопросы безопасности в Тайваньском проливе.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Корабль береговой охраны Китая - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
"Ни единого выстрела": в США описали сценарий возвращения Тайваня Китаем
23 июня, 01:10
 
В миреТайваньСШАКитайНэнси Пелоси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала