https://ria.ru/20240811/tajvan-1965498013.html

Делегация конгресса США прибыла на Тайвань

Делегация конгресса США прибыла на Тайвань - РИА Новости, 11.08.2024

Делегация конгресса США прибыла на Тайвань

Делегация из четырех членов палаты представителей Конгресса США от демократической партии прибыла на Тайвань, где встретится с властями острова, сообщило... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T12:35

2024-08-11T12:35

2024-08-11T12:35

в мире

тайвань

сша

китай

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 11 авг - РИА Новости. Делегация из четырех членов палаты представителей Конгресса США от демократической партии прибыла на Тайвань, где встретится с властями острова, сообщило министерство иностранных дел острова. Делегацию из четырех женщин-парламентариев возглавила член Конгресса, представитель 10-го округа штата Вашингтон Мэрилин Стрикланд. Делегация пробудет на острове до 15 августа. В рамках визита делегация встретится с представителями властей, в том числе, с главой администрации острова Лай Циндэ и его заместителем Сяо Мэйцинь. Они обсудят отношения США и Тайваня, а также вопросы безопасности в Тайваньском проливе. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240731/ssha-1962950654.html

https://ria.ru/20240623/tayvan-1954803407.html

тайвань

сша

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси