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Группировка войск "Север" уничтожила до 190 военных ВСУ
Группировка войск "Север" уничтожила до 190 военных ВСУ - РИА Новости, 11.08.2024
Группировка войск "Север" уничтожила до 190 военных ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 190 военных, и, в числе прочей техники, реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T13:08
2024-08-11T13:08
2024-08-11T13:28
специальная военная операция на украине
харьковская область
волчанск
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 190 военных, и, в числе прочей техники, реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Одноробовка и Казачья Лопань Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 190 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, 122-мм реактивная система залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
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харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка войск "Север" уничтожила до 190 военных ВСУ
МО: подразделения группировки войск "Север" уничтожила до 190 военных ВСУ