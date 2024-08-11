https://ria.ru/20240811/svo-1965500794.html

Группировка войск "Север" уничтожила до 190 военных ВСУ

Группировка войск "Север" уничтожила до 190 военных ВСУ - РИА Новости, 11.08.2024

Группировка войск "Север" уничтожила до 190 военных ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 190 военных, и, в числе прочей техники, реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T13:08

2024-08-11T13:08

2024-08-11T13:28

специальная военная операция на украине

харьковская область

волчанск

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 190 военных, и, в числе прочей техники, реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Одноробовка и Казачья Лопань Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 190 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, 122-мм реактивная система залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)