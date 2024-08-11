https://ria.ru/20240811/stroiteli-1965518451.html

Мишустин поздравил строителей с профессиональным праздником

Мишустин поздравил строителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 11.08.2024

Мишустин поздравил строителей с профессиональным праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин, поздравляя работников строительной отрасли с профессиональным праздником, отметил, что строительная отрасль является... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T09:29

2024-08-11T09:29

2024-08-11T15:30

россия

михаил мишустин

общество

день строителя

правительство рф

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, поздравляя работников строительной отрасли с профессиональным праздником, отметил, что строительная отрасль является одним из основных драйверов экономики России, динамично развивается, несмотря на внешнее давление на страну, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли – День строителя. В 2024 году этот день приходится на 11 августа. "Отрасль является одним из основных драйверов отечественной экономики и, несмотря на внешнее давление, динамично развивается. Продолжается цифровая трансформация сферы, внедряются передовые инженерные технологии и инструменты, инновационные материалы. Это позволяет совершенствовать производственный процесс, в короткие сроки наращивать объёмы вводимого жилья, дорог, социальных и инфраструктурных объектов", - говорится в поздравлении. Мишустин отметил, что сейчас особое внимание уделяется подготовке квалифицированных специалистов и укреплению научного и кадрового потенциала. Он подчеркнул, что благодаря работникам строительной индустрии, которые увлечены своим делом и преданы своему призванию, "преображается страна, растут города, возводятся уникальные архитектурные сооружения, масштабные промышленные предприятия, современные дома, детские сады, школы, поликлиники". Премьер-министр выразил признательность тем, кто ведёт восстановительные работы, благоустраивает общественные пространства и улучшает качество жизни граждан в новых регионах. "Желаю всем российским строителям дальнейших успехов в реализации намеченных планов, интересных проектов, здоровья и благополучия", - добавил он.

https://ria.ru/20240811/stroiteli-1965111152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, общество, день строителя, правительство рф