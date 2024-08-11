https://ria.ru/20240811/stroiteli-1965111152.html

День строителя в России

День строителя в России - РИА Новости, 11.08.2024

День строителя в России

Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли – День строителя. В 2024 году этот день... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T02:15

2024-08-11T02:15

2024-08-11T02:15

справки

россия

день строителя

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Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли – День строителя. В 2024 году этот день приходится на 11 августа.Впервые его официально отметили в СССР 12 августа 1956 года. Этому предшествовал выход указа Президиума Верховного Совета СССР "Об установлении ежегодного праздника "Дня строителя" от 6 сентября 1955 года. Считается, что идея учредить День строителя посетила первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева во время визита на строящуюся Жигулевскую ГЭС. Советский лидер был так впечатлен масштабами и темпами ее возведения, что решил почтить труд людей, силами которых создаются такие сооружения. Празднование Дня строителя было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". С 2011 года по решению министерства регионального развития РФ праздник стал федеральным.Строительное ремесло и искусство зодчества всегда ценились на Руси и в других странах. Ведь развитие любого населенного пункта зависит от возведения жилых, общественных и культурных зданий и сооружений. Без массового строительства невозможно представить себе ни одно развитое государство. Появление городов и сел, школ и детских садов, театров и музеев, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры обязано многим поколениям работников строительной отрасли. Строительный комплекс традиционно играет одну из ведущих ролей в российской экономике. Он обеспечивает создание новых объектов и модернизацию существующих, является ключом к развитию инфраструктуры каждого региона. В свою очередь ЖКХ способствует формированию комфортной среды жизни для людей, стремится к предоставлению услуг надлежащего качества. Сегодня строительный и жилищно-коммунальный комплексы страны обеспечивают порядка 13% внутреннего валового продукта.По данным Минстроя, за последние 20 лет объемы жилищного строительства в России выросли в 2,5 раза. Всего с 2004 года было введено 1,451 миллиарда квадратных метров.По итогам 2023 года было введено 110,44 миллиона квадратных метров, что является абсолютным рекордом в России. Это на 7,5% больше результата 2022 года. При этом многоквартирных домов было введено 51,76 миллиона квадратных метров, это больше на 13,7 % к аналогичному периоду 2022 года, ввод индивидуальных жилых домов составил 58,68 миллиона квадратных метров, что также демонстрирует прирост относительно 2022 года.Создание жилья активно поддерживается государством. В 2010 году была запущена программа стимулирования жилищного строительства посредством развития необходимой инфраструктуры. Благодаря ей было реализовано более 700 проектов по вводу 57,3 миллиона квадрантных метров в многоквартирных домах в 74 регионах, а также построено 847 школ, детских садов, больниц и поликлиник, дорог и объектов ЖКХ.В 2020-2023 годах была реализована программа проектного финансирования, благодаря чему поддержку получили две тысячи проектов жилищного строительства в стране. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин отметил, что мера позволила многим застройщикам не обанкротится в периоды пандемийных ограничений и усиления внешнего санкционного давления. Также в 2020 году был запущен механизм комплексного развития территорий, направленный на повышение эффективности использования земель, расселение аварийных домов, создание инфраструктуры и новых рабочих мест.По словам главы Минстроя Ирека Файзуллина, благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам, специальным казначейским кредитам, средствам ФНБ и инфраструктурным облигациям предусмотрена реализация 995 проектов, по которым будет создано 498 тысяч рабочих мест и привлечено 10,6 триллиона рублей внебюджетных инвестиций. По словам министра, это даст масштабный импульс развитию территорий по всей стране.С целью развития ЖКХ по поручению президента России была разработана программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры. В 2008 году была создана централизованная система капитального ремонта и Фонда ЖКХ, в 2014 году – постоянный механизм. Всего с этого момента на эти цели было направлено 1,6 триллиона рублей из различных источников. В результате ежегодно стабильно обновляется более 45 тысяч многоквартирных домов, что улучшает жилищные условия более семи миллионов людей.Реализуется программа расселения аварийного жилья, по которой с 2008 года из 27,65 миллиона квадратных метров переселили 1,7 миллиона граждан. Также с 2017 года в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" было благоустроено боле 111,3 тысячи территорий по всей России.Самый масштабный инфраструктурный проект страны на сегодняшний день – развитие новых регионов. По данным Минстроя, с 2022 года удалось обеспечить реконструкцию и строительство 18 320 объектов, среди которых многоквартирные дома и частные, объекты социальной, коммунальной и энергетической инфраструктуры. Этот результат достигнут благодаря слаженной работе 167 компаний, 8 федеральных заказчиков и 82 регионов-шефов.День строителя – праздник многих профессий, среди которых есть архитекторы и каменщики, инженеры и проектировщики. В этот день проводятся праздничные мероприятия, вручаются государственные и ведомственные награды лучшим работникам отрасли. Традиционно в День строителя проходит посвящение в профессию. Строителю-новичку дают попробовать хлеб с солью – символ "пуда соли", который нужно съесть, чтобы освоить свою специальность. После этого молодой специалист обязан подержать руки над чашей с огнем, чтобы почувствовать, насколько "горяча" будет его будущая работа. Затем на голову посвящаемого надевается каска, и он произносит клятву. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день строителя