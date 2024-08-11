https://ria.ru/20240811/spetsoperatsiya-1965544254.html

Спецоперация, 11 августа: на Курском направлении ВСУ потеряли 29 танков

Спецоперация, 11 августа: на Курском направлении ВСУ потеряли 29 танков - РИА Новости, 11.08.2024

Спецоперация, 11 августа: на Курском направлении ВСУ потеряли 29 танков

Министерство обороны РФ сообщило, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T18:37

2024-08-11T18:37

2024-08-11T19:41

специальная военная операция на украине

россия

курская область

донецкая народная республика

михаил мурашко

сергей лебедев

мария захарова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ сообщило, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град" и 10 орудий полевой артиллерии. Также МО РФ в сводке об СВО за сутки сообщило об улучшении тактического положения войсками "Южной" и "Восточной" группировок. Кроме того, войска "Севера" на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение ВСУ в районах Одноробовки и Казачьей Лопани в Харьковской области. "Запад" занял более выгодные рубежи у Макеевки и Стельмаховки в ЛНР и также Торского в ДНР, а "Центр" - в районах Воздвиженки, Торецка, Гродовки и Миролюбовки в ДНР. Поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция ЗРК Patriot. ПВО сбила четыре украинские ракеты "Точка-У", управляемую авиабомбу Hammer, 15 реактивных снарядов HIMARS и Vampire, а также 71 беспилотник. Уничтожение техникиДежурными средствами ПВО уничтожены три БПЛА над территорией Белгородской области и два малоразмерных воздушных шара над территорией Курской области, сообщило Минобороны. Нанесен удар по расположению ВСУ в поселке Кияница недалеко от границы с Курской областью, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Удар был в 3.30 утра 11 августа. Прилетело в стороне села Кияница, в стороне бывшего сахарного завода, который под ПВД (пункт временной дислокации - ред.) забрали военные", - сказал собеседник агентства. Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников поразили три пусковые установки и уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) американского комплекса ПВО Patriot, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. Обстановка в Курской областиОдиннадцать пациентов, пострадавших при обстрелах в Курской области, продолжают лечение в федеральных медицинских центрах и больницах Москвы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По словам Мурашко, одиннадцать пациентов, в том числе четверо детей продолжают лечение в федеральных медицинских центрах и больницах Москвы. На стационарном лечении находятся 69 человек, в том числе восемь детей, пострадавших при обстрелах в Курской области, сообщил Мурашко. Удары по военным объектам на УкраинеУдары нанесены по военным объектам ВСУ в Кременчуге в Полтавской области на Украине, сообщил в воскресенье координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Город Кременчуг Полтавской области получил два удара ночью 11 августа по военным объектам. В 00.35 (совпадает с мск - ред.) 11 августа в городе Кременчуг раздался взрыв. Звук шел от ж/д станции "Кагалымская", - написал он в своем Telegram-канале. Расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" точными ударами поразили три единицы бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области, кадры публикует Минобороны РФ. Процесс урегулированияВладимир Зеленский превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок, и хотя многие на Западе поверили в его якобы благие намерения, его террористическая сущность обнажилась, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Но вот краска сошла, и террористическая сущность обнажилась", - написала она в своем Telegram-канале. Жёсткий ответ Вооруженных сил России на удары ВСУ по мирному населению в регионах РФ не заставит себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

https://ria.ru/20240811/ssha-1965523932.html

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россия, курская область, донецкая народная республика, михаил мурашко, сергей лебедев, мария захарова, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар)