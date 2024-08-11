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Спецоперация, 11 августа: на Курском направлении ВСУ потеряли 29 танков - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 11.08.2024 (обновлено: 19:41 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/spetsoperatsiya-1965544254.html
Спецоперация, 11 августа: на Курском направлении ВСУ потеряли 29 танков
Спецоперация, 11 августа: на Курском направлении ВСУ потеряли 29 танков - РИА Новости, 11.08.2024
Спецоперация, 11 августа: на Курском направлении ВСУ потеряли 29 танков
Министерство обороны РФ сообщило, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T18:37
2024-08-11T19:41
специальная военная операция на украине
россия
курская область
донецкая народная республика
михаил мурашко
сергей лебедев
мария захарова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ сообщило, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град" и 10 орудий полевой артиллерии. Также МО РФ в сводке об СВО за сутки сообщило об улучшении тактического положения войсками "Южной" и "Восточной" группировок. Кроме того, войска "Севера" на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение ВСУ в районах Одноробовки и Казачьей Лопани в Харьковской области. "Запад" занял более выгодные рубежи у Макеевки и Стельмаховки в ЛНР и также Торского в ДНР, а "Центр" - в районах Воздвиженки, Торецка, Гродовки и Миролюбовки в ДНР. Поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция ЗРК Patriot. ПВО сбила четыре украинские ракеты "Точка-У", управляемую авиабомбу Hammer, 15 реактивных снарядов HIMARS и Vampire, а также 71 беспилотник. Уничтожение техникиДежурными средствами ПВО уничтожены три БПЛА над территорией Белгородской области и два малоразмерных воздушных шара над территорией Курской области, сообщило Минобороны. Нанесен удар по расположению ВСУ в поселке Кияница недалеко от границы с Курской областью, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Удар был в 3.30 утра 11 августа. Прилетело в стороне села Кияница, в стороне бывшего сахарного завода, который под ПВД (пункт временной дислокации - ред.) забрали военные", - сказал собеседник агентства. Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников поразили три пусковые установки и уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) американского комплекса ПВО Patriot, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. Обстановка в Курской областиОдиннадцать пациентов, пострадавших при обстрелах в Курской области, продолжают лечение в федеральных медицинских центрах и больницах Москвы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По словам Мурашко, одиннадцать пациентов, в том числе четверо детей продолжают лечение в федеральных медицинских центрах и больницах Москвы. На стационарном лечении находятся 69 человек, в том числе восемь детей, пострадавших при обстрелах в Курской области, сообщил Мурашко. Удары по военным объектам на УкраинеУдары нанесены по военным объектам ВСУ в Кременчуге в Полтавской области на Украине, сообщил в воскресенье координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Город Кременчуг Полтавской области получил два удара ночью 11 августа по военным объектам. В 00.35 (совпадает с мск - ред.) 11 августа в городе Кременчуг раздался взрыв. Звук шел от ж/д станции "Кагалымская", - написал он в своем Telegram-канале. Расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" точными ударами поразили три единицы бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области, кадры публикует Минобороны РФ. Процесс урегулированияВладимир Зеленский превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок, и хотя многие на Западе поверили в его якобы благие намерения, его террористическая сущность обнажилась, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Но вот краска сошла, и террористическая сущность обнажилась", - написала она в своем Telegram-канале. Жёсткий ответ Вооруженных сил России на удары ВСУ по мирному населению в регионах РФ не заставит себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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курская область
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россия, курская область, донецкая народная республика, михаил мурашко, сергей лебедев, мария захарова, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Донецкая Народная Республика, Михаил Мурашко, Сергей Лебедев, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
Спецоперация, 11 августа: на Курском направлении ВСУ потеряли 29 танков

МО РФ: на Курском направлении ВСУ потеряли до 1350 военных, 29 танков

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ сообщило, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град" и 10 орудий полевой артиллерии.
Также МО РФ в сводке об СВО за сутки сообщило об улучшении тактического положения войсками "Южной" и "Восточной" группировок.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того, войска "Севера" на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение ВСУ в районах Одноробовки и Казачьей Лопани в Харьковской области. "Запад" занял более выгодные рубежи у Макеевки и Стельмаховки в ЛНР и также Торского в ДНР, а "Центр" - в районах Воздвиженки, Торецка, Гродовки и Миролюбовки в ДНР.
Поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция ЗРК Patriot. ПВО сбила четыре украинские ракеты "Точка-У", управляемую авиабомбу Hammer, 15 реактивных снарядов HIMARS и Vampire, а также 71 беспилотник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
8 августа, 08:00

Уничтожение техники

Дежурными средствами ПВО уничтожены три БПЛА над территорией Белгородской области и два малоразмерных воздушных шара над территорией Курской области, сообщило Минобороны.
Нанесен удар по расположению ВСУ в поселке Кияница недалеко от границы с Курской областью, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Удар был в 3.30 утра 11 августа. Прилетело в стороне села Кияница, в стороне бывшего сахарного завода, который под ПВД (пункт временной дислокации - ред.) забрали военные", - сказал собеседник агентства.
Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников поразили три пусковые установки и уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) американского комплекса ПВО Patriot, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00

Обстановка в Курской области

Одиннадцать пациентов, пострадавших при обстрелах в Курской области, продолжают лечение в федеральных медицинских центрах и больницах Москвы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По словам Мурашко, одиннадцать пациентов, в том числе четверо детей продолжают лечение в федеральных медицинских центрах и больницах Москвы.
На стационарном лечении находятся 69 человек, в том числе восемь детей, пострадавших при обстрелах в Курской области, сообщил Мурашко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Опасная игра: Киев начал думать, прежде чем говорить
9 августа, 08:00

Удары по военным объектам на Украине

Удары нанесены по военным объектам ВСУ в Кременчуге в Полтавской области на Украине, сообщил в воскресенье координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Город Кременчуг Полтавской области получил два удара ночью 11 августа по военным объектам. В 00.35 (совпадает с мск - ред.) 11 августа в городе Кременчуг раздался взрыв. Звук шел от ж/д станции "Кагалымская", - написал он в своем Telegram-канале.
Расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" точными ударами поразили три единицы бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области, кадры публикует Минобороны РФ.
Экипаж вертолета Ка-52 Аллигатор выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
"Основы ведения войны". В США дали оценку атаке ВСУ на Курскую область
Вчера, 16:18

Процесс урегулирования

Владимир Зеленский превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок, и хотя многие на Западе поверили в его якобы благие намерения, его террористическая сущность обнажилась, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Но вот краска сошла, и террористическая сущность обнажилась", - написала она в своем Telegram-канале.
Жёсткий ответ Вооруженных сил России на удары ВСУ по мирному населению в регионах РФ не заставит себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
"Больше личного состава": в Киеве рассказали о положении в Курской области
Вчера, 18:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьДонецкая Народная РеспубликаМихаил МурашкоСергей ЛебедевМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
 
 
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