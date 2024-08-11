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В Курской области ВСУ потеряли 35 военных и пять танков
В Курской области ВСУ потеряли 35 военных и пять танков - РИА Новости, 11.08.2024
В Курской области ВСУ потеряли 35 военных и пять танков
ВС РФ нанесли ракетные и артиллерийские удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в Курской области, противник потерял 35 военнослужащих и пять танков,... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T14:21
2024-08-11T14:21
2024-08-11T14:21
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ВС РФ нанесли ракетные и артиллерийские удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в Курской области, противник потерял 35 военнослужащих и пять танков, сообщили в Минобороны России. "В результате ракетных ударов и огня артиллерии по скоплениям живой силы и техники подразделений 22, 41, 115 механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Старой Сорочины, Коренево, Суджи и Борков противник потерял 35 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ.
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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области ВСУ потеряли 35 военных и пять танков
МО: ВСУ потеряли 35 военнослужащих и 5 танков от ударов ВС РФ в Курской области