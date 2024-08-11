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На Курском направлении ВСУ потеряли до 230 военных - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 11.08.2024 (обновлено: 14:30 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/spetsoperatsiya-1965509254.html
На Курском направлении ВСУ потеряли до 230 военных
На Курском направлении ВСУ потеряли до 230 военных - РИА Новости, 11.08.2024
На Курском направлении ВСУ потеряли до 230 военных
Формирования ВСУ, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, потеряли за сутки до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники, в том числе семь танков и три БТР... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T14:16
2024-08-11T14:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
курская область
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Формирования ВСУ, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, потеряли за сутки до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники, в том числе семь танков и три БТР Stryker, сообщили в Минобороны России."За сутки потери ВСУ составили до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники, в т.ч. семь танков, три бронетранспортера Stryker, боевая машина пехоты, 28 боевых бронированных машин", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ.Также уничтожены семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", три пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Курская область
На Курском направлении ВСУ потеряли до 230 военных

МО РФ: на Курском направлении ВСУ потеряли до 230 военных

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Формирования ВСУ, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, потеряли за сутки до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники, в том числе семь танков и три БТР Stryker, сообщили в Минобороны России.
"За сутки потери ВСУ составили до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники, в т.ч. семь танков, три бронетранспортера Stryker, боевая машина пехоты, 28 боевых бронированных машин", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ.
Также уничтожены семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", три пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьКурская область
 
 
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