https://ria.ru/20240811/spetsoperatsiya-1965509254.html

На Курском направлении ВСУ потеряли до 230 военных

На Курском направлении ВСУ потеряли до 230 военных - РИА Новости, 11.08.2024

На Курском направлении ВСУ потеряли до 230 военных

Формирования ВСУ, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, потеряли за сутки до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники, в том числе семь танков и три БТР... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T14:16

2024-08-11T14:16

2024-08-11T14:30

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

курская область

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Формирования ВСУ, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, потеряли за сутки до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники, в том числе семь танков и три БТР Stryker, сообщили в Минобороны России."За сутки потери ВСУ составили до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники, в т.ч. семь танков, три бронетранспортера Stryker, боевая машина пехоты, 28 боевых бронированных машин", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ.Также уничтожены семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", три пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, курская область