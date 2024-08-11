https://ria.ru/20240811/spetsoperatsiya-1965502134.html

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 11.08.2024

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, уничтожили два склада боеприпасов противника, ВСУ потеряли до 385 военнослужащих, одну... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T13:15

2024-08-11T13:15

2024-08-11T13:24

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безопасность

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, уничтожили два склада боеприпасов противника, ВСУ потеряли до 385 военнослужащих, одну БМП, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 10-й горно-штурмовой бригад и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Розовка, Переездное и Кирово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 385 военнослужащих, боевую машину пехоты и три автомобиля."В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 105-мм орудие М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф