https://ria.ru/20240811/spetsoperatsiya-1965502134.html
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 11.08.2024
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, уничтожили два склада боеприпасов противника, ВСУ потеряли до 385 военнослужащих, одну... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T13:15
2024-08-11T13:15
2024-08-11T13:24
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, уничтожили два склада боеприпасов противника, ВСУ потеряли до 385 военнослужащих, одну БМП, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 10-й горно-штурмовой бригад и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Розовка, Переездное и Кирово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 385 военнослужащих, боевую машину пехоты и три автомобиля."В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 105-мм орудие М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
МО РФ: ВСУ потеряли до 385 военных в зоне ответственности группировки войск "Юг"