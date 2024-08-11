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Группировка "Запад" отразила две атаки ВСУ - РИА Новости, 11.08.2024
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13:10 11.08.2024 (обновлено: 13:19 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/spetsoperatsiya-1965501167.html
Группировка "Запад" отразила две атаки ВСУ
Группировка "Запад" отразила две атаки ВСУ - РИА Новости, 11.08.2024
Группировка "Запад" отразила две атаки ВСУ
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в районах Макеевки, Стельмаховки и Торского, а также отразила две... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T13:10
2024-08-11T13:19
специальная военная операция на украине
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россия
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в районах Макеевки, Стельмаховки и Торского, а также отразила две контратаки, потери противника составили более 520 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 66-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что за сутки группировка отразила две контратаки штурмовых групп 1-й бригады нацгвардии."Противник потерял более 520 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины "Козак" и пять автомобилей", - добавили в МО РФ.Кроме того, по данным ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, гаубица L-119 производства Великобритании, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Хортица" и "Нота", два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Группировка "Запад" отразила две атаки ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли 520 военных в зоне действия группировки войск "Запад"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в районах Макеевки, Стельмаховки и Торского, а также отразила две контратаки, потери противника составили более 520 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 66-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что за сутки группировка отразила две контратаки штурмовых групп 1-й бригады нацгвардии.
"Противник потерял более 520 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины "Козак" и пять автомобилей", - добавили в МО РФ.
Кроме того, по данным ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, гаубица L-119 производства Великобритании, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Хортица" и "Нота", два склада боеприпасов.
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