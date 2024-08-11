https://ria.ru/20240811/spetsoperatsiya-1965501167.html

Группировка "Запад" отразила две атаки ВСУ

Группировка "Запад" отразила две атаки ВСУ - РИА Новости, 11.08.2024

Группировка "Запад" отразила две атаки ВСУ

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в районах Макеевки, Стельмаховки и Торского, а также отразила две... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T13:10

2024-08-11T13:10

2024-08-11T13:19

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в районах Макеевки, Стельмаховки и Торского, а также отразила две контратаки, потери противника составили более 520 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 66-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что за сутки группировка отразила две контратаки штурмовых групп 1-й бригады нацгвардии."Противник потерял более 520 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины "Козак" и пять автомобилей", - добавили в МО РФ.Кроме того, по данным ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, гаубица L-119 производства Великобритании, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Хортица" и "Нота", два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, безопасность