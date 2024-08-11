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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 11.08.2024
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области
Взрывы снова прозвучали в Хмельницкой области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T04:49
2024-08-11T04:49
2024-08-11T05:03
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Взрывы снова прозвучали в Хмельницкой области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Хмельницкой области снова были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога звучит в Киеве, а также Ровненской, Волынской, Киевской, Тернопольской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях.
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хмельницкая область, в мире, украина, киев
Хмельницкая область, В мире, Украина, Киев
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области
СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области на фоне тревоги