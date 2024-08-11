https://ria.ru/20240811/situatsiya-1965547247.html

Врио главы Курской области обсудил с замминистра обороны текущую ситуацию

Врио главы Курской области обсудил с замминистра обороны текущую ситуацию - РИА Новости, 11.08.2024

Врио главы Курской области обсудил с замминистра обороны текущую ситуацию

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что обсудил оперативную ситуацию в приграничных районах региона с заместителем... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T19:07

2024-08-11T19:07

2024-08-11T19:18

специальная военная операция на украине

курская область

беловский район

алексей смирнов (политик)

безопасность

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что обсудил оперативную ситуацию в приграничных районах региона с заместителем министра обороны РФ Андреем Булыгой."Встретился с заместителем министра обороны Российской Федерации Андреем Булыгой. Обсудили текущую ситуацию в приграничных районах, а также принимаемые меры по противодействию попыткам ВСУ продвинуться вглубь территории Курской области", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

курская область

беловский район

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2024

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курская область, беловский район, алексей смирнов (политик) , безопасность