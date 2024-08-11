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Врио главы Курской области обсудил с замминистра обороны текущую ситуацию - РИА Новости, 11.08.2024
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19:07 11.08.2024 (обновлено: 19:18 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/situatsiya-1965547247.html
Врио главы Курской области обсудил с замминистра обороны текущую ситуацию
Врио главы Курской области обсудил с замминистра обороны текущую ситуацию - РИА Новости, 11.08.2024
Врио главы Курской области обсудил с замминистра обороны текущую ситуацию
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что обсудил оперативную ситуацию в приграничных районах региона с заместителем... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T19:07
2024-08-11T19:18
специальная военная операция на украине
курская область
беловский район
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что обсудил оперативную ситуацию в приграничных районах региона с заместителем министра обороны РФ Андреем Булыгой."Встретился с заместителем министра обороны Российской Федерации Андреем Булыгой. Обсудили текущую ситуацию в приграничных районах, а также принимаемые меры по противодействию попыткам ВСУ продвинуться вглубь территории Курской области", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
курская область
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курская область, беловский район, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Беловский район, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
Врио главы Курской области обсудил с замминистра обороны текущую ситуацию

Врио главы Курской области обсудил с замминистра обороны ситуацию в приграничье

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что обсудил оперативную ситуацию в приграничных районах региона с заместителем министра обороны РФ Андреем Булыгой.
"Встретился с заместителем министра обороны Российской Федерации Андреем Булыгой. Обсудили текущую ситуацию в приграничных районах, а также принимаемые меры по противодействию попыткам ВСУ продвинуться вглубь территории Курской области", - написал Смирнов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБеловский районАлексей Смирнов (политик)Безопасность
 
 
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