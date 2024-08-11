https://ria.ru/20240811/situatsija-1965458116.html

В Курской области рассказали о ситуации в слободе Белая

В Курской области рассказали о ситуации в слободе Белая - РИА Новости, 11.08.2024

В Курской области рассказали о ситуации в слободе Белая

Ситуация в слободе Белая Беловского района в Курской области спокойная, боевые действия не ведутся, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T03:27

2024-08-11T03:27

2024-08-11T08:39

курская область

специальная военная операция на украине

общество

вооруженные силы украины

беловский район

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БЕЛАЯ (Курская область), 11 авг — РИА Новости. Ситуация в слободе Белая Беловского района в Курской области спокойная, боевые действия не ведутся, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Находясь в Белой, сотрудник агентства выяснил, что слухи о присутствии ВСУ в этом населенном пункте оказались фейком. Он объехал слободу по окружной дороге и убедился, что в ее окрестностях стрельба не слышна, противника не видно, боев нет. Местные жители в беседе с корреспондентом также утверждают, что вокруг Белой нет боевых действий, противника вблизи нет, а стрельбы не слышно. При этом сотрудник РИА Новости снял видеокадры у одного из центральных зданий Белой, показав реальную обстановку в населенном пункте. На них видны ночные планы центра Белой и спокойные улицы.Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков. Он отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом ВСУ и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240810/smi-1965316144.html

курская область

беловский район

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Корреспондент РИА Новости об обстановке в слободе Белая Ситуация в слободе Белая Беловского района в Курской области - спокойная, боевые действия не ведутся, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Находясь в Белой, корреспондент РИА Новости смог убедиться, что слухи о присутствии ВСУ в этом населенном пункте оказались фейком - он специально объехал населенный пункт по окружной дороге, стрельбы и боев нет, противника не видно. Это же в беседе с РИА Новости говорят и местные жители. 2024-08-11T03:27 true PT0M53S

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курская область, общество, вооруженные силы украины, беловский район