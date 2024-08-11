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Слуцкий предложил обнулять штрафы за нарушение ПДД в регионах, где идет КТО - РИА Новости, 11.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:53 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/shtrafy-1965499217.html
Слуцкий предложил обнулять штрафы за нарушение ПДД в регионах, где идет КТО
Слуцкий предложил обнулять штрафы за нарушение ПДД в регионах, где идет КТО - РИА Новости, 11.08.2024
Слуцкий предложил обнулять штрафы за нарушение ПДД в регионах, где идет КТО
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил обнулять штрафы за нарушение ПДД на период проведения контртеррористической операции в приграничных регионах. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T12:53
2024-08-11T12:53
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
леонид слуцкий (политик)
вооруженные силы украины
лдпр
общество
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил обнулять штрафы за нарушение ПДД на период проведения контртеррористической операции в приграничных регионах. "В состоянии откровенного стресса и страха, когда идёт обстрел, люди, конечно, могут не обращать внимание на свою скорость и ехать по дороге с превышением. К сожалению, камеры, которые должны регулировать скорость в мирное время, фиксируют нарушения и сейчас. Люди спасаются, как могут, а им ещё и штраф приходит? Необходимо эту ситуацию исправить как минимум на период проведения там КТО, а как максимум — до полного разгрома киевского режима и нашей Победы в СВО", — приводит слова Слуцкого пресс-служба ЛДПР. Слуцкий обратился к губернаторам Белгородской, Брянской, Курской областей с просьбой аннулировать штрафы за ПДД для местных жителей на период проведения контртеррористической операции (КТО) на этих территориях, а также для жителей города Суджи и других населённых пунктов, подвергшихся террористическим атакам со стороны ВСУ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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курская область
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россия, курская область, суджа, леонид слуцкий (политик), вооруженные силы украины, лдпр, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Леонид Слуцкий (политик), Вооруженные силы Украины, ЛДПР, Общество
Слуцкий предложил обнулять штрафы за нарушение ПДД в регионах, где идет КТО

Слуцкий: надо обнулять штрафы за нарушение ПДД в регионах, где введен режим КТО

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил обнулять штрафы за нарушение ПДД на период проведения контртеррористической операции в приграничных регионах.
"В состоянии откровенного стресса и страха, когда идёт обстрел, люди, конечно, могут не обращать внимание на свою скорость и ехать по дороге с превышением. К сожалению, камеры, которые должны регулировать скорость в мирное время, фиксируют нарушения и сейчас. Люди спасаются, как могут, а им ещё и штраф приходит? Необходимо эту ситуацию исправить как минимум на период проведения там КТО, а как максимум — до полного разгрома киевского режима и нашей Победы в СВО", — приводит слова Слуцкого пресс-служба ЛДПР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
8 августа, 08:00
Слуцкий обратился к губернаторам Белгородской, Брянской, Курской областей с просьбой аннулировать штрафы за ПДД для местных жителей на период проведения контртеррористической операции (КТО) на этих территориях, а также для жителей города Суджи и других населённых пунктов, подвергшихся террористическим атакам со стороны ВСУ.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаЛеонид Слуцкий (политик)Вооруженные силы УкраиныЛДПРОбщество
 
 
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