https://ria.ru/20240811/shtrafy-1965499217.html

Слуцкий предложил обнулять штрафы за нарушение ПДД в регионах, где идет КТО

Слуцкий предложил обнулять штрафы за нарушение ПДД в регионах, где идет КТО - РИА Новости, 11.08.2024

Слуцкий предложил обнулять штрафы за нарушение ПДД в регионах, где идет КТО

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил обнулять штрафы за нарушение ПДД на период проведения контртеррористической операции в приграничных регионах. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T12:53

2024-08-11T12:53

2024-08-11T12:53

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

леонид слуцкий (политик)

вооруженные силы украины

лдпр

общество

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил обнулять штрафы за нарушение ПДД на период проведения контртеррористической операции в приграничных регионах. "В состоянии откровенного стресса и страха, когда идёт обстрел, люди, конечно, могут не обращать внимание на свою скорость и ехать по дороге с превышением. К сожалению, камеры, которые должны регулировать скорость в мирное время, фиксируют нарушения и сейчас. Люди спасаются, как могут, а им ещё и штраф приходит? Необходимо эту ситуацию исправить как минимум на период проведения там КТО, а как максимум — до полного разгрома киевского режима и нашей Победы в СВО", — приводит слова Слуцкого пресс-служба ЛДПР. Слуцкий обратился к губернаторам Белгородской, Брянской, Курской областей с просьбой аннулировать штрафы за ПДД для местных жителей на период проведения контртеррористической операции (КТО) на этих территориях, а также для жителей города Суджи и других населённых пунктов, подвергшихся террористическим атакам со стороны ВСУ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

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курская область

суджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, суджа, леонид слуцкий (политик), вооруженные силы украины, лдпр, общество