Умерла заслуженная артистка Шестакова, снявшаяся в сериале "Сваты"
На 68-м году жизни умерла снимавшаяся в "Сватах" Людмила Шестакова
Заслуженная артистка России Людмила Шестакова. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Заслуженная артистка России Людмила Шестакова умерла на 68-м году жизни, сообщил Севастопольский театр драмы имени Луначарского.
"Огромное горе обрушилось на театр Луначарского. Сейчас мы не в силах осознать, что теперь больше нет с нами Людмилы Марковны Шестаковой", — говорится в публикации.
С 1979 года служила в труппе Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского. В фильмографии актрисы 16 фильмов и сериалов. Актриса снималась в "Сватах", "Давай найдем друг друга", "Жених" и других проектах.
"Огромное горе обрушилось на театр Луначарского. Сейчас мы не в силах осознать, что теперь больше нет с нами Людмилы Марковны Шестаковой", — говорится в публикации.
С 1979 года служила в труппе Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского. В фильмографии актрисы 16 фильмов и сериалов. Актриса снималась в "Сватах", "Давай найдем друг друга", "Жених" и других проектах.