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Умерла заслуженная артистка Шестакова, снявшаяся в сериале "Сваты" - РИА Новости, 11.08.2024
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13:34 11.08.2024 (обновлено: 22:02 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/shestakova-1965504899.html
Умерла заслуженная артистка Шестакова, снявшаяся в сериале "Сваты"
Умерла заслуженная артистка Шестакова, снявшаяся в сериале "Сваты" - РИА Новости, 11.08.2024
Умерла заслуженная артистка Шестакова, снявшаяся в сериале "Сваты"
Огромное горе обрушилось на театр Луначарского. Сейчас мы не в силах осознать, что теперь больше нет с нами Людмилы Марковны Шестаковой", — говорится в... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T13:34
2024-08-11T22:02
россия
культура
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Заслуженная артистка России Людмила Шестакова умерла на 68-м году жизни, сообщил Севастопольский театр драмы имени Луначарского. "Огромное горе обрушилось на театр Луначарского. Сейчас мы не в силах осознать, что теперь больше нет с нами Людмилы Марковны Шестаковой", — говорится в публикации. С 1979 года служила в труппе Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского. В фильмографии актрисы 16 фильмов и сериалов. Актриса снималась в "Сватах", "Давай найдем друг друга", "Жених" и других проектах.
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россия, культура
Россия, Культура
Умерла заслуженная артистка Шестакова, снявшаяся в сериале "Сваты"

На 68-м году жизни умерла снимавшаяся в "Сватах" Людмила Шестакова

© Фото : Севастопольский театр имени ЛуначарскогоЗаслуженная артистка России Людмила Шестакова
Заслуженная артистка России Людмила Шестакова - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Фото : Севастопольский театр имени Луначарского
Заслуженная артистка России Людмила Шестакова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Заслуженная артистка России Людмила Шестакова умерла на 68-м году жизни, сообщил Севастопольский театр драмы имени Луначарского.

"Огромное горе обрушилось на театр Луначарского. Сейчас мы не в силах осознать, что теперь больше нет с нами Людмилы Марковны Шестаковой", — говорится в публикации.

С 1979 года служила в труппе Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского. В фильмографии актрисы 16 фильмов и сериалов. Актриса снималась в "Сватах", "Давай найдем друг друга", "Жених" и других проектах.
 
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