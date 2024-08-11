https://ria.ru/20240811/shestakova-1965504899.html

Умерла заслуженная артистка Шестакова, снявшаяся в сериале "Сваты"

Умерла заслуженная артистка Шестакова, снявшаяся в сериале "Сваты" - РИА Новости, 11.08.2024

Умерла заслуженная артистка Шестакова, снявшаяся в сериале "Сваты"

Огромное горе обрушилось на театр Луначарского. Сейчас мы не в силах осознать, что теперь больше нет с нами Людмилы Марковны Шестаковой", — говорится в... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T13:34

2024-08-11T13:34

2024-08-11T22:02

россия

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0b/1965503059_0:19:1796:1029_1920x0_80_0_0_360754fbf2fbd5d132b39b83d934b69f.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Заслуженная артистка России Людмила Шестакова умерла на 68-м году жизни, сообщил Севастопольский театр драмы имени Луначарского. "Огромное горе обрушилось на театр Луначарского. Сейчас мы не в силах осознать, что теперь больше нет с нами Людмилы Марковны Шестаковой", — говорится в публикации. С 1979 года служила в труппе Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского. В фильмографии актрисы 16 фильмов и сериалов. Актриса снималась в "Сватах", "Давай найдем друг друга", "Жених" и других проектах.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, культура