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Число пострадавших при обстрелах Шебекино выросло до четырех
Число пострадавших при обстрелах Шебекино выросло до четырех - РИА Новости, 11.08.2024
Число пострадавших при обстрелах Шебекино выросло до четырех
Число раненных мирных жителей в воскресенье при обстрелах ВСУ белгородского Шебекино выросло до четырех, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T13:50
2024-08-11T13:50
2024-08-11T14:00
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шебекино
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Число раненных мирных жителей в воскресенье при обстрелах ВСУ белгородского Шебекино выросло до четырех, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал, что женщина пострадала при атаке трех украинских дронов на многоквартирный дом в Шебекино."Только сегодня ранены четыре мирных жителя. Трое пострадавших мужчин с различными осколочными ранениями бригадами скорой доставлены в областную клиническую больницу. Врачи уже проводят необходимые обследования. Медики оценивают, что у всех трех раненых состояние средней степени тяжести. Еще одному мужчине медпомощь оказана в Шебекинской ЦРБ, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно", - написал он.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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шебекино, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Происшествия
Число пострадавших при обстрелах Шебекино выросло до четырех
Гладков: Число раненных при обстрелах Шебекино в воскресенье выросло до четырех