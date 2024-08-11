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Число пострадавших при обстрелах Шебекино выросло до четырех - РИА Новости, 11.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:50 11.08.2024 (обновлено: 14:00 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/shebekino-1965506495.html
Число пострадавших при обстрелах Шебекино выросло до четырех
Число пострадавших при обстрелах Шебекино выросло до четырех - РИА Новости, 11.08.2024
Число пострадавших при обстрелах Шебекино выросло до четырех
Число раненных мирных жителей в воскресенье при обстрелах ВСУ белгородского Шебекино выросло до четырех, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T13:50
2024-08-11T14:00
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Число раненных мирных жителей в воскресенье при обстрелах ВСУ белгородского Шебекино выросло до четырех, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал, что женщина пострадала при атаке трех украинских дронов на многоквартирный дом в Шебекино."Только сегодня ранены четыре мирных жителя. Трое пострадавших мужчин с различными осколочными ранениями бригадами скорой доставлены в областную клиническую больницу. Врачи уже проводят необходимые обследования. Медики оценивают, что у всех трех раненых состояние средней степени тяжести. Еще одному мужчине медпомощь оказана в Шебекинской ЦРБ, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно", - написал он.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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шебекино, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Происшествия
Число пострадавших при обстрелах Шебекино выросло до четырех

Гладков: Число раненных при обстрелах Шебекино в воскресенье выросло до четырех

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино. Кадр видео
Последствия обстрела Шебекино. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино. Кадр видео
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Число раненных мирных жителей в воскресенье при обстрелах ВСУ белгородского Шебекино выросло до четырех, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал, что женщина пострадала при атаке трех украинских дронов на многоквартирный дом в Шебекино.
"Только сегодня ранены четыре мирных жителя. Трое пострадавших мужчин с различными осколочными ранениями бригадами скорой доставлены в областную клиническую больницу. Врачи уже проводят необходимые обследования. Медики оценивают, что у всех трех раненых состояние средней степени тяжести. Еще одному мужчине медпомощь оказана в Шебекинской ЦРБ, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно", - написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьПроисшествия
 
 
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