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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницкой области - РИА Новости, 11.08.2024
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницкой области
Серия взрывов прозвучала в Хмельницкой области на Украине на фоне тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T03:19
2024-08-11T03:19
2024-08-11T03:19
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Хмельницкой области на Украине на фоне тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Хмельницкой области прогремела серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Тернопольской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, хмельницкая область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Хмельницкая область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницкой области
"Общественное": в Хмельницкой области прогремела серия взрывов
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Серия взрывов прозвучала в Хмельницкой области на Украине на фоне тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале
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"В Хмельницкой области прогремела серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Тернопольской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.