https://ria.ru/20240811/serija-1965457669.html

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницкой области - РИА Новости, 11.08.2024

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницкой области

Серия взрывов прозвучала в Хмельницкой области на Украине на фоне тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T03:19

2024-08-11T03:19

2024-08-11T03:19

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Хмельницкой области на Украине на фоне тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Хмельницкой области прогремела серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Тернопольской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

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в мире, хмельницкая область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины