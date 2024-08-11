https://ria.ru/20240811/serbiya-1965504544.html
Вучич ожидает беспорядки при попытке открыть мост в Косово
Вучич ожидает беспорядки при попытке открыть мост в Косово - РИА Новости, 11.08.2024
Вучич ожидает беспорядки при попытке открыть мост в Косово
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает беспорядков при попытке косовоалбанских "властей" 14-15 августа открыть для автомобильного сообщения мост... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T13:34
2024-08-11T13:34
2024-08-11T13:36
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БЕЛГРАД, 11 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает беспорядков при попытке косовоалбанских "властей" 14-15 августа открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы и призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия. Ранее "премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти и "глава МВД" Джеляль Свечля неоднократно анонсировали открытие моста через реку Ибар, годами являющегося символом отделения населенного преимущественного сербами севера края от албанцев в центральных и южных районах. "В Косово и Метохии ожидаем дальнейших провокаций 14-15 (августа – ред.), открытия моста. Тем временем иностранные агентуры попытаются там выдвинуть каких-то новых лидеров среди сербов, которых представят "храбрыми", каковыми они не являются. По сути, попытаются их отдалить от Белграда, чтобы договариваться с Курти, как ему служить и работать на иностранные интересы", - заявил Вучич в ходе обращения к гражданам в воскресенье. Он добавил, что косовско-албанским "властям" в Приштине "в 1000-й раз это не удастся", а также призвал KFOR не допустить одностороннее и насильственное открытие моста в Косовска-Митровице.
https://ria.ru/20240811/belgrad-1965503619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косовска-митровица, косово, сербия, александр вучич, альбин курти, нато
В мире, Косовска-Митровица, Косово, Сербия, Александр Вучич, Альбин Курти, НАТО
Вучич ожидает беспорядки при попытке открыть мост в Косово
Вучич ожидает беспорядки при попытке властей Косово открыть мост 14-15 августа
БЕЛГРАД, 11 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает беспорядков при попытке косовоалбанских "властей" 14-15 августа открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы и призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.
Ранее "премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти и "глава МВД" Джеляль Свечля неоднократно анонсировали открытие моста через реку Ибар, годами являющегося символом отделения населенного преимущественного сербами севера края от албанцев в центральных и южных районах.
"В Косово и Метохии ожидаем дальнейших провокаций 14-15 (августа – ред.), открытия моста. Тем временем иностранные агентуры попытаются там выдвинуть каких-то новых лидеров среди сербов, которых представят "храбрыми", каковыми они не являются. По сути, попытаются их отдалить от Белграда, чтобы договариваться с Курти, как ему служить и работать на иностранные интересы", - заявил Вучич в ходе обращения к гражданам в воскресенье.
Он добавил, что косовско-албанским "властям" в Приштине "в 1000-й раз это не удастся", а также призвал KFOR не допустить одностороннее и насильственное открытие моста в Косовска-Митровице.