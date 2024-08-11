https://ria.ru/20240811/serbiya-1965504544.html

Вучич ожидает беспорядки при попытке открыть мост в Косово

Вучич ожидает беспорядки при попытке открыть мост в Косово - РИА Новости, 11.08.2024

Вучич ожидает беспорядки при попытке открыть мост в Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает беспорядков при попытке косовоалбанских "властей" 14-15 августа открыть для автомобильного сообщения мост... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T13:34

2024-08-11T13:34

2024-08-11T13:36

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БЕЛГРАД, 11 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает беспорядков при попытке косовоалбанских "властей" 14-15 августа открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы и призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия. Ранее "премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти и "глава МВД" Джеляль Свечля неоднократно анонсировали открытие моста через реку Ибар, годами являющегося символом отделения населенного преимущественного сербами севера края от албанцев в центральных и южных районах. "В Косово и Метохии ожидаем дальнейших провокаций 14-15 (августа – ред.), открытия моста. Тем временем иностранные агентуры попытаются там выдвинуть каких-то новых лидеров среди сербов, которых представят "храбрыми", каковыми они не являются. По сути, попытаются их отдалить от Белграда, чтобы договариваться с Курти, как ему служить и работать на иностранные интересы", - заявил Вучич в ходе обращения к гражданам в воскресенье. Он добавил, что косовско-албанским "властям" в Приштине "в 1000-й раз это не удастся", а также призвал KFOR не допустить одностороннее и насильственное открытие моста в Косовска-Митровице.

https://ria.ru/20240811/belgrad-1965503619.html

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Ольга Фомченкова

в мире, косовска-митровица, косово, сербия, александр вучич, альбин курти, нато