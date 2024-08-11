https://ria.ru/20240811/serbija-1965450980.html

В Сербии в акциях против добычи лития участвовали до 27 тысяч человек

В Сербии в акциях против добычи лития участвовали до 27 тысяч человек - РИА Новости, 11.08.2024

В Сербии в акциях против добычи лития участвовали до 27 тысяч человек

В протестах против добычи лития в Сербии в субботу участвовали до 27 тысяч человек, произошли серьезные нарушения правопорядка, заявил вице-премьер и глава МВД... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T00:45

2024-08-11T00:45

2024-08-11T08:42

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БЕЛГРАД, 11 авг - РИА Новости. В протестах против добычи лития в Сербии в субботу участвовали до 27 тысяч человек, произошли серьезные нарушения правопорядка, заявил вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич. Противники добычи лития в Сербии вечером в субботу после митинга и шествия по перекрытым центральным улицам Белграда блокировали мост на международной трассе Будапешт-Салоники, а затем работу центрального железнодорожного вокзала. "МВД Сербии сообщает, что после окончания протеста на площади Теразие произошли серьезные нарушения общественного порядка и закона", - цитирует заявление Дачича пресс-служба МВД. Отмечается, что сам митинг в центре Белграда, начавшийся в 19.00 (20.00 мск), прошел мирно. "По оценкам полиции, было от 24 до 27 тысяч человек, но после митинга организаторы поступили вопреки тому, что написали в заявке на проведение массового собрания, нарушив общественный порядок, а также блокировав международное транспортное сообщение, тем самым поставив под угрозу безопасность граждан", - указал вице-премьер Сербии. Он также отметил, что центральный железнодорожный вокзал Белграда был блокирован "по сценарию цветных революций". Глава МВД подчеркнул, что все, кто в ходе акции совершил уголовные преступления и правонарушения, понесут ответственность. В Сербии продолжаются протесты, вызванные планами по добыче и переработке содержащего литий минерала на западе страны. В субботу массовая акция прошла под девизом "Рудника не будет", организаторы назвали себя экологическими движениями Сербии. Ранее акции в разных городах страны поддержала прозападная оппозиция и СМИ. Сербский президент Александр Вучич накануне заявил, что получил официальную информацию из РФ о готовящемся в его стране государственном перевороте. Глава сербского государства добавил, что "те, кто мечтает что-то сделать", не смогут этого осуществить и граждане не должны беспокоиться. МВД Сербии отчиталось в пятницу о задержании четырех человек по подозрению в подготовке беспорядков на митинге в субботу. Вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич призвал граждан соблюдать мир и порядок на акции и предупредил, что каждое нарушение закона будет пресечено. Власти Сербии 19 июля подписали с ЕС меморандум о стратегическом партнерстве в области сырьевых ресурсов, электробатарей и электроавтомобилей и письмо о намерениях. Вучич заявлял, что ожидает от проекта по добыче и переработке лития с ЕС и конкретно ФРГ не менее 6 миллиардов евро прямых иностранных инвестиций. По его расчетам, в случае создания полного цикла производства официальный Белград поднимет ВВП на 16,4%, на первом этапе - на 4% больше показателей ВВП 2023 года (около 75 миллиардов долларов по данным Всемирного банка). Вучич в июне допустил возможность начала добычи лития в стране металлургической компанией Rio Tinto Sinfer в 2028 году. Нынешний председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич, на тот момент сербский премьер, сообщила в январе 2022 года, что правительство Сербии официально отказалось от проекта с австралийско-британским концерном Rio Tinto по добыче лития на северо-западе страны, вызвавшего массовые протесты с инцидентами. Залежи минерала ядарита (боросиликат лития и натрия с гидроксилом) были обнаружены в районе реки Ядар под городом Лозница в западной Сербии в 2004 году, в 2006-м новый минерал получил название в честь реки. По оценкам специалистов, месторождение может содержать до 10% разведанных запасов лития в мире. Одна из крупнейших транснациональных горно-металлургических компаний Rio Tinto, чьи геологи обнаружили месторождение, объявила ранее, что планирует инвестировать 2,4 миллиарда долларов в добычу минерала и производство из него лития. Вучич заявлял, что производство должно будет соответствовать всем "наивысшим экологическим и технологическим стандартам". Глава государства и сербское правительство сообщали о планах по проведению референдума для одобрения проекта из-за протестов экологических активистов.

https://ria.ru/20240809/vuchich-1965305952.html

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Участники акции против планов по добыче лития в Сербии перекрыли мост Участники акции против планов по добыче лития в Сербии перекрыли мост в Белграде, где проходит международная магистраль из Будапешта в Салоники 2024-08-11T00:45 true PT0M32S

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