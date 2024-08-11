https://ria.ru/20240811/rossiya-1965512799.html
Летчик раскрыл, какой сюрприз Россия подготовила для F-16 на Украине
Летчик раскрыл, какой сюрприз Россия подготовила для F-16 на Украине - РИА Новости, 11.08.2024
Летчик раскрыл, какой сюрприз Россия подготовила для F-16 на Украине
Россия усовершенствовала ракету, способную противодействовать F-16 и иным иностранным истребителям, заявил заместитель командира гвардейского истребительного... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T14:46
2024-08-11T14:46
2024-08-11T22:10
россия
украина
сша
джо байден
дмитрий песков
вооруженные силы украины
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964092614_0:2:3001:1690_1920x0_80_0_0_17e30b8b55f94963f5d9c5c2c5136c07.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россия усовершенствовала ракету, способную противодействовать F-16 и иным иностранным истребителям, заявил заместитель командира гвардейского истребительного авиаполка Воздушно-космических сил, его слова приводит "Звезда".Название оружия содержится в секрете, однако доподлинно известно, что боеприпас будет обладать повышенной маневренностью и точностью, подчеркнул летчик."Мы не стоим на месте, у нас промышленность работает. Мы уже знаем, что будут еще сюрпризы", — сказал он.Военный добавил, что с появлением у ВСУ новых самолетов у России зеркально будут готовы новые средства противодействия.Ранее журнал The Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые десять из семидесяти девяти истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронте, самолеты будут сбиваться и уничтожаться.
https://ria.ru/20240811/ssha-1965473933.html
https://ria.ru/20240801/svo-1963431365.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964092614_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_a55bc8db250f09a7aa092740073f8014.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, джо байден, дмитрий песков, вооруженные силы украины, f-16
Россия, Украина, США, Джо Байден, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, F-16
Летчик раскрыл, какой сюрприз Россия подготовила для F-16 на Украине
Российский летчик: в РФ усовершенствовали ракеты для противодействия F-16
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Россия усовершенствовала ракету, способную противодействовать F-16 и иным иностранным истребителям, заявил заместитель командира гвардейского истребительного авиаполка Воздушно-космических сил, его слова приводит "Звезда
".
Название оружия содержится в секрете, однако доподлинно известно, что боеприпас будет обладать повышенной маневренностью и точностью, подчеркнул летчик.
"Мы не стоим на месте, у нас промышленность работает. Мы уже знаем, что будут еще сюрпризы", — сказал он.
Военный добавил, что с появлением у ВСУ новых самолетов у России зеркально будут готовы новые средства противодействия.
Ранее журнал The Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые десять из семидесяти девяти истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронте, самолеты будут сбиваться и уничтожаться.