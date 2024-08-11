https://ria.ru/20240811/rossiya-1965512799.html

Летчик раскрыл, какой сюрприз Россия подготовила для F-16 на Украине

Летчик раскрыл, какой сюрприз Россия подготовила для F-16 на Украине - РИА Новости, 11.08.2024

Летчик раскрыл, какой сюрприз Россия подготовила для F-16 на Украине

Россия усовершенствовала ракету, способную противодействовать F-16 и иным иностранным истребителям, заявил заместитель командира гвардейского истребительного... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T14:46

2024-08-11T14:46

2024-08-11T22:10

россия

украина

сша

джо байден

дмитрий песков

вооруженные силы украины

f-16

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россия усовершенствовала ракету, способную противодействовать F-16 и иным иностранным истребителям, заявил заместитель командира гвардейского истребительного авиаполка Воздушно-космических сил, его слова приводит "Звезда".Название оружия содержится в секрете, однако доподлинно известно, что боеприпас будет обладать повышенной маневренностью и точностью, подчеркнул летчик."Мы не стоим на месте, у нас промышленность работает. Мы уже знаем, что будут еще сюрпризы", — сказал он.Военный добавил, что с появлением у ВСУ новых самолетов у России зеркально будут готовы новые средства противодействия.Ранее журнал The Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые десять из семидесяти девяти истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронте, самолеты будут сбиваться и уничтожаться.

https://ria.ru/20240811/ssha-1965473933.html

https://ria.ru/20240801/svo-1963431365.html

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украина

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россия, украина, сша, джо байден, дмитрий песков, вооруженные силы украины, f-16