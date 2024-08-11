https://ria.ru/20240811/rosgvardija-1965482902.html
Росгвардия уничтожила танк и две бронемашины ВСУ в Курской области
Росгвардия уничтожила танк и две бронемашины ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
Росгвардия уничтожила танк и две бронемашины ВСУ в Курской области
Бойцы Росгвардии ударным БПЛА поразили танк Т-72, два бронеавтомобиля "Козак" ВСУ и уничтожили 12 украинских боевиков в Суджанском районе Курской области,... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T10:15
2024-08-11T10:15
2024-08-11T10:16
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджанский район
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
т-72 "урал"
безопасность
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Бойцы Росгвардии ударным БПЛА поразили танк Т-72, два бронеавтомобиля "Козак" ВСУ и уничтожили 12 украинских боевиков в Суджанском районе Курской области, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии. "Сотрудники СОБР "Кмет" Управления Росгвардии по Курской области в ходе проведения воздушной разведки с использованием беспилотника выявили в Суджанском районе скопление техники и личного состава ВСУ. С помощью ударного БПЛА спецназовцы поразили танк Т-72, два бронеавтомобиля "Козак" и уничтожили 12 человек личного состава противника", - сказали в ведомстве. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1965016808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, суджанский район, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), т-72 "урал", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Т-72 "Урал", Безопасность
Росгвардия уничтожила танк и две бронемашины ВСУ в Курской области
БПЛА Росгвардии поразил украинский танк Т-72 и 12 боевиков в Суджанском районе
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Бойцы Росгвардии ударным БПЛА поразили танк Т-72, два бронеавтомобиля "Козак" ВСУ и уничтожили 12 украинских боевиков в Суджанском районе Курской области, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии.
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"Сотрудники СОБР "Кмет" Управления Росгвардии по Курской области в ходе проведения воздушной разведки с использованием беспилотника выявили в Суджанском районе скопление техники и личного состава ВСУ. С помощью ударного БПЛА спецназовцы поразили танк Т-72, два бронеавтомобиля "Козак" и уничтожили 12 человек личного состава противника", - сказали в ведомстве.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.