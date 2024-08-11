https://ria.ru/20240811/rezhim-1965464943.html

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 11.08.2024

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности на территории Липецкой области отменен, сообщило региональное ГУМЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T06:10

2024-08-11T06:10

2024-08-11T06:10

происшествия

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Режим воздушной опасности на территории Липецкой области отменен, сообщило региональное ГУМЧС в Telegram-канале. Губернатор Игорь Артамонов объявил о введении в регионе режима воздушной опасности в 2.41 мск. "Отбой желтого уровня "Воздушная опасность", - говорится в сообщении ГУМЧС

https://ria.ru/20240811/pvo-1965463177.html

липецкая область

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происшествия, липецкая область, игорь артамонов