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В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 11.08.2024
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности на территории Липецкой области отменен, сообщило региональное ГУМЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T06:10
2024-08-11T06:10
2024-08-11T06:10
происшествия
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Режим воздушной опасности на территории Липецкой области отменен, сообщило региональное ГУМЧС в Telegram-канале. Губернатор Игорь Артамонов объявил о введении в регионе режима воздушной опасности в 2.41 мск. "Отбой желтого уровня "Воздушная опасность", - говорится в сообщении ГУМЧС
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происшествия, липецкая область, игорь артамонов
Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
ГУМЧС Липецкой области отменило режим воздушной опасности