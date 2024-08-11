https://ria.ru/20240811/rentgenologi-1965466531.html
Британских рентгенологов обязали спрашивать мужчин о беременности
Британских рентгенологов обязали спрашивать мужчин о беременности - РИА Новости, 11.08.2024
Британских рентгенологов обязали спрашивать мужчин о беременности
Рентгенологам в Великобритании поручили спрашивать всех пациентов, независимо от их пола, о наличии у них беременности перед проведением рентгеновского... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T06:56
2024-08-11T06:56
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Рентгенологам в Великобритании поручили спрашивать всех пациентов, независимо от их пола, о наличии у них беременности перед проведением рентгеновского исследования, пишет газета Telegraph. "Рентгенологам в нескольких больницах сказали, что они должны проверять на наличие беременности всех пациентов возрасте от 12 до 55 лет, независимо от их пола, в рамках руководства по обеспечению инклюзивности", - говорится в материале газеты. По данным издания, данное руководство было разработано обществом рентгенологов после того, как мужчине-трансгендеру, не знавшему о своей беременности, провели компьютерную томографию. Газета напоминает, что излучение от рентгеновских снимков, КТ и МРТ, а также при лечении рака может быть опасным для нерожденных детей. Лаборанты радиологического отделения пояснили, что пациентов просят заполнять анкеты, где они должны указать свой пол при рождении, предпочитаемое имя и местоимение. Сотрудники Национальной системы здравоохранения заявили, что новые требования вызвали среди пациентов замешательство и гнев. Более того, медики уверены, что такая мера представляет риск для безопасности пациентов. Рентгенологи рассказали газете, что из-за вопросов о способности к воспроизведению потомства мужчины в гневе уходят с приема, женщины плачут из-за необходимости объяснять причины, по которым они не могут иметь детей, а родители несовершеннолетних детей, которым задают вопросы о предпочитаемом имени и местоимении, приходят в ярость. Выступающие против такой меры сотрудники заявили, что подобная практика "унизительна" для пациентов, и призвали трасты Национальной системы здравоохранения "вернуться к здравому смыслу". Издание пишет, что неизвестно, насколько широко распространена данная практика, но известно, что несколько больниц в Лондоне используют различные варианты анкеты. Отмечается, что общество рентгенологов настаивает на использовании практики в масштабах всей страны, а руководство медленно распространяется по больницам.
https://ria.ru/20240403/rouling-1937437247.html
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великобритания, лондон, в мире
Великобритания, Лондон, В мире
Британских рентгенологов обязали спрашивать мужчин о беременности
Telegraph: рентгенологам в Британии поручили спрашивать пациентов о беременности
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Рентгенологам в Великобритании поручили спрашивать всех пациентов, независимо от их пола, о наличии у них беременности перед проведением рентгеновского исследования, пишет газета Telegraph
.
"Рентгенологам в нескольких больницах сказали, что они должны проверять на наличие беременности всех пациентов возрасте от 12 до 55 лет, независимо от их пола, в рамках руководства по обеспечению инклюзивности", - говорится в материале газеты.
По данным издания, данное руководство было разработано обществом рентгенологов после того, как мужчине-трансгендеру, не знавшему о своей беременности, провели компьютерную томографию. Газета напоминает, что излучение от рентгеновских снимков, КТ и МРТ, а также при лечении рака может быть опасным для нерожденных детей.
Лаборанты радиологического отделения пояснили, что пациентов просят заполнять анкеты, где они должны указать свой пол при рождении, предпочитаемое имя и местоимение.
Сотрудники Национальной системы здравоохранения заявили, что новые требования вызвали среди пациентов замешательство и гнев. Более того, медики уверены, что такая мера представляет риск для безопасности пациентов. Рентгенологи рассказали газете, что из-за вопросов о способности к воспроизведению потомства мужчины в гневе уходят с приема, женщины плачут из-за необходимости объяснять причины, по которым они не могут иметь детей, а родители несовершеннолетних детей, которым задают вопросы о предпочитаемом имени и местоимении, приходят в ярость.
Выступающие против такой меры сотрудники заявили, что подобная практика "унизительна" для пациентов, и призвали трасты Национальной системы здравоохранения "вернуться к здравому смыслу".
Издание пишет, что неизвестно, насколько широко распространена данная практика, но известно, что несколько больниц в Лондоне
используют различные варианты анкеты. Отмечается, что общество рентгенологов настаивает на использовании практики в масштабах всей страны, а руководство медленно распространяется по больницам.