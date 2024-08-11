https://ria.ru/20240811/razmeschenie-1965555137.html

Глава Тульской области проверил размещение курян, прибывших в регион

Глава Тульской области проверил размещение курян, прибывших в регион - РИА Новости, 11.08.2024

Глава Тульской области проверил размещение курян, прибывших в регион

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев посетил базы отдыха региона, где размещены прибывшие из Курской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T20:20

2024-08-11T20:20

2024-08-11T20:20

тульская область

курская область

тульская область

алексин

дмитрий миляев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев посетил базы отдыха региона, где размещены прибывшие из Курской области, сообщает пресс-служба облправительства. Одна из них находится в Алексине. Здесь разместился 51 ребенок в возрасте от 8 до 17 лет. Среди них, дети-сироты и дети с ограниченными возможностями. Для них организовано медицинское сопровождение, культурный и спортивный досуг, говорится в сообщении. Миляев проинспектировал условия размещения и пообщался с людьми. "Туляки всегда отзывчиво относятся к соотечественникам и помогают тем, кто находится сейчас в сложной ситуации. Дети, прибывшие в регион, размещены на базе, где созданы комфортные условия для отдыха и занятий спортом. Мы делаем все, чтобы им было удобно, спокойно и интересно. А с начала учебного года готовы и организовать для них образовательный процесс", – отметил Миляев, слова которого привели в пресс-службе. Там напомнили, что в связи с ситуацией, сложившейся в Курской области, по поручению главы регион уже принял порядка 300 курян. Их поселили в гостиницах и на базах отдыха региона. С ними работают медики, сотрудники МЧС и волонтеры. Также из нашего региона в Курскую область направлено более 30 тонн гуманитарной помощи. Миляев подчеркнул, что в регионе уже готовы места для размещения до 500 человек. А в ближайшее время будут подготовлены ресурсы, чтобы принять до одной тысячи курян.

https://ria.ru/20240808/pomosch-1964882709.html

https://ria.ru/20240723/patrushev-1961516520.html

курская область

тульская область

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курская область, тульская область, алексин, дмитрий миляев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)