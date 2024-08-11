https://ria.ru/20240811/rassledovanie--1965517343.html

СК расследует действия ВСУ в Белгородской области

СК расследует действия ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 11.08.2024

СК расследует действия ВСУ в Белгородской области

Следователи будут расследовать преступление украинских боевиков в отношении мирных жителей в Белгородской области, установят причастных к обстрелу, сообщает СК... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T15:21

2024-08-11T15:21

2024-08-11T15:44

специальная военная операция на украине

россия

курская область

белгородская область

вячеслав гладков

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Следователи будут расследовать преступление украинских боевиков в отношении мирных жителей в Белгородской области, установят причастных к обстрелу, сообщает СК РФ в Telegram-канале. "Следователи СК России будут расследовать очередное преступление украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Белгородской области. По информации органов исполнительной власти, в результате атаки ВСУ на город Шебекино Белгородской области пострадал мирный житель", - говорится в сообщении. Отмечается, что будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что число раненных мирных жителей в воскресенье при обстрелах ВСУ белгородского Шебекино выросло до четырех. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

россия

курская область

белгородская область

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россия, курская область, белгородская область, вячеслав гладков, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)