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СК расследует действия ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 11.08.2024 (обновлено: 15:44 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/rassledovanie--1965517343.html
СК расследует действия ВСУ в Белгородской области
СК расследует действия ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 11.08.2024
СК расследует действия ВСУ в Белгородской области
Следователи будут расследовать преступление украинских боевиков в отношении мирных жителей в Белгородской области, установят причастных к обстрелу, сообщает СК... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T15:21
2024-08-11T15:44
специальная военная операция на украине
россия
курская область
белгородская область
вячеслав гладков
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Следователи будут расследовать преступление украинских боевиков в отношении мирных жителей в Белгородской области, установят причастных к обстрелу, сообщает СК РФ в Telegram-канале. "Следователи СК России будут расследовать очередное преступление украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Белгородской области. По информации органов исполнительной власти, в результате атаки ВСУ на город Шебекино Белгородской области пострадал мирный житель", - говорится в сообщении. Отмечается, что будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что число раненных мирных жителей в воскресенье при обстрелах ВСУ белгородского Шебекино выросло до четырех. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
россия
курская область
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россия, курская область, белгородская область, вячеслав гладков, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует действия ВСУ в Белгородской области

СК будет расследовать преступление ВСУ в отношении жителей Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Следователи будут расследовать преступление украинских боевиков в отношении мирных жителей в Белгородской области, установят причастных к обстрелу, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
"Следователи СК России будут расследовать очередное преступление украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Белгородской области. По информации органов исполнительной власти, в результате атаки ВСУ на город Шебекино Белгородской области пострадал мирный житель", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что число раненных мирных жителей в воскресенье при обстрелах ВСУ белгородского Шебекино выросло до четырех.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
7 августа, 08:00
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБелгородская областьВячеслав ГладковВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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