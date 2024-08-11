СК расследует действия ВСУ в Белгородской области
СК будет расследовать преступление ВСУ в отношении жителей Белгородской области
Сотрудник Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Следователи будут расследовать преступление украинских боевиков в отношении мирных жителей в Белгородской области, установят причастных к обстрелу, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
"Следователи СК России будут расследовать очередное преступление украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Белгородской области. По информации органов исполнительной власти, в результате атаки ВСУ на город Шебекино Белгородской области пострадал мирный житель", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что число раненных мирных жителей в воскресенье при обстрелах ВСУ белгородского Шебекино выросло до четырех.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
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