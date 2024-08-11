https://ria.ru/20240811/ramenskoe-1965551702.html

В Подмосковье мигранты избили мужчину и засунули его в багажник

В Подмосковье мигранты избили мужчину и засунули его в багажник - РИА Новости, 11.08.2024

В Подмосковье мигранты избили мужчину и засунули его в багажник

В Раменском два мигранта избили мужчину и засунули его в багажник, сломав ему руку, за замечание ребенку одного из них, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T19:36

2024-08-11T19:36

2024-08-11T22:38

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

раменское

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Раменском два мигранта избили мужчину и засунули его в багажник, сломав ему руку, за замечание ребенку одного из них, сообщается в Telegram-канале информцентра СК России."В социальных медиа сообщается, что в августе текущего года в Раменском городском округе Московской области двое уроженцев Таджикистана, в ответ на сделанное ребенку одного из них замечание, избили мужчину и поместили его в багажник, причинив потерпевшему перелом руки", — говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело.Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя регионального управления Следственного комитета Ярослава Яковлева доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html

https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html

россия

московская область (подмосковье)

раменское

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), раменское, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)