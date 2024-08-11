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В Подмосковье мигранты избили мужчину и засунули его в багажник - РИА Новости, 11.08.2024
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19:36 11.08.2024 (обновлено: 22:38 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/ramenskoe-1965551702.html
В Подмосковье мигранты избили мужчину и засунули его в багажник
В Подмосковье мигранты избили мужчину и засунули его в багажник - РИА Новости, 11.08.2024
В Подмосковье мигранты избили мужчину и засунули его в багажник
В Раменском два мигранта избили мужчину и засунули его в багажник, сломав ему руку, за замечание ребенку одного из них, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T19:36
2024-08-11T22:38
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
раменское
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Раменском два мигранта избили мужчину и засунули его в багажник, сломав ему руку, за замечание ребенку одного из них, сообщается в Telegram-канале информцентра СК России."В социальных медиа сообщается, что в августе текущего года в Раменском городском округе Московской области двое уроженцев Таджикистана, в ответ на сделанное ребенку одного из них замечание, избили мужчину и поместили его в багажник, причинив потерпевшему перелом руки", — говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело.Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя регионального управления Следственного комитета Ярослава Яковлева доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.
https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html
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россия
московская область (подмосковье)
раменское
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), раменское, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Раменское, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье мигранты избили мужчину и засунули его в багажник

В Раменском мигранты избили мужчину и засунули его в багажник из-за замечания

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Раменском два мигранта избили мужчину и засунули его в багажник, сломав ему руку, за замечание ребенку одного из них, сообщается в Telegram-канале информцентра СК России.
"В социальных медиа сообщается, что в августе текущего года в Раменском городском округе Московской области двое уроженцев Таджикистана, в ответ на сделанное ребенку одного из них замечание, избили мужчину и поместили его в багажник, причинив потерпевшему перелом руки", — говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Россия разберется с мигрантами
23 июля, 08:00
Возбуждено уголовное дело.
Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя регионального управления Следственного комитета Ярослава Яковлева доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Мигрантская угроза: Россия в опасности
10 июля, 08:00
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)РаменскоеАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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