https://ria.ru/20240811/ramenskoe-1965551702.html
В Подмосковье мигранты избили мужчину и засунули его в багажник
В Подмосковье мигранты избили мужчину и засунули его в багажник - РИА Новости, 11.08.2024
В Подмосковье мигранты избили мужчину и засунули его в багажник
В Раменском два мигранта избили мужчину и засунули его в багажник, сломав ему руку, за замечание ребенку одного из них, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T19:36
2024-08-11T19:36
2024-08-11T22:38
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
раменское
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131151/76/1311517659_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d8b0662477074b87225a42929e6c27ef.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Раменском два мигранта избили мужчину и засунули его в багажник, сломав ему руку, за замечание ребенку одного из них, сообщается в Telegram-канале информцентра СК России."В социальных медиа сообщается, что в августе текущего года в Раменском городском округе Московской области двое уроженцев Таджикистана, в ответ на сделанное ребенку одного из них замечание, избили мужчину и поместили его в багажник, причинив потерпевшему перелом руки", — говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело.Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя регионального управления Следственного комитета Ярослава Яковлева доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.
https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html
https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html
россия
московская область (подмосковье)
раменское
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131151/76/1311517659_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0c54ee7a1c20465b36805a8e3a7d77af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), раменское, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Раменское, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье мигранты избили мужчину и засунули его в багажник
В Раменском мигранты избили мужчину и засунули его в багажник из-за замечания