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ПВО уничтожила три БПЛА и два воздушных шара над двумя областями - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 11.08.2024 (обновлено: 12:18 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/pvo-1965494993.html
ПВО уничтожила три БПЛА и два воздушных шара над двумя областями
ПВО уничтожила три БПЛА и два воздушных шара над двумя областями - РИА Новости, 11.08.2024
ПВО уничтожила три БПЛА и два воздушных шара над двумя областями
Российская ПВО в воскресенье уничтожила три украинских беспилотника над Белгородской областью и два малоразмерных воздушных шара над Курской областью, сообщило... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T12:08
2024-08-11T12:18
специальная военная операция на украине
белгородская область
курская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российская ПВО в воскресенье уничтожила три украинских беспилотника над Белгородской областью и два малоразмерных воздушных шара над Курской областью, сообщило министерство обороны РФ."Одиннадцатого августа около 10.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и малоразмерных воздушных шаров. Дежурными средствами ПВО уничтожены три БПЛА над территорией Белгородской области и два малоразмерных воздушных шара над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область
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белгородская область, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила три БПЛА и два воздушных шара над двумя областями

МО: ПВО сбила три БПЛА над Белгородской областью и два шара над Курской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российская ПВО в воскресенье уничтожила три украинских беспилотника над Белгородской областью и два малоразмерных воздушных шара над Курской областью, сообщило министерство обороны РФ.
"Одиннадцатого августа около 10.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и малоразмерных воздушных шаров. Дежурными средствами ПВО уничтожены три БПЛА над территорией Белгородской области и два малоразмерных воздушных шара над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьКурская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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