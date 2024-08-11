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ПВО уничтожила три БПЛА и два воздушных шара над двумя областями
ПВО уничтожила три БПЛА и два воздушных шара над двумя областями - РИА Новости, 11.08.2024
ПВО уничтожила три БПЛА и два воздушных шара над двумя областями
Российская ПВО в воскресенье уничтожила три украинских беспилотника над Белгородской областью и два малоразмерных воздушных шара над Курской областью, сообщило... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T12:08
2024-08-11T12:08
2024-08-11T12:18
специальная военная операция на украине
белгородская область
курская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российская ПВО в воскресенье уничтожила три украинских беспилотника над Белгородской областью и два малоразмерных воздушных шара над Курской областью, сообщило министерство обороны РФ."Одиннадцатого августа около 10.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и малоразмерных воздушных шаров. Дежурными средствами ПВО уничтожены три БПЛА над территорией Белгородской области и два малоразмерных воздушных шара над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область
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белгородская область, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила три БПЛА и два воздушных шара над двумя областями
МО: ПВО сбила три БПЛА над Белгородской областью и два шара над Курской областью