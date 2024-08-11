https://ria.ru/20240811/pvo-1965494993.html

ПВО уничтожила три БПЛА и два воздушных шара над двумя областями

ПВО уничтожила три БПЛА и два воздушных шара над двумя областями - РИА Новости, 11.08.2024

ПВО уничтожила три БПЛА и два воздушных шара над двумя областями

Российская ПВО в воскресенье уничтожила три украинских беспилотника над Белгородской областью и два малоразмерных воздушных шара над Курской областью, сообщило... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T12:08

2024-08-11T12:08

2024-08-11T12:18

специальная военная операция на украине

белгородская область

курская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российская ПВО в воскресенье уничтожила три украинских беспилотника над Белгородской областью и два малоразмерных воздушных шара над Курской областью, сообщило министерство обороны РФ."Одиннадцатого августа около 10.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и малоразмерных воздушных шаров. Дежурными средствами ПВО уничтожены три БПЛА над территорией Белгородской области и два малоразмерных воздушных шара над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)