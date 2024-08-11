https://ria.ru/20240811/pvo-1965467097.html

ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области

ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области - РИА Новости, 11.08.2024

ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области

Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T07:05

2024-08-11T07:05

2024-08-11T07:06

брянская область

россия

александр богомаз

происшествия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал он.

https://ria.ru/20240811/pvo-1965463177.html

брянская область

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брянская область, россия, александр богомаз, происшествия