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ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области
ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области - РИА Новости, 11.08.2024
ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области
Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T07:05
2024-08-11T07:05
2024-08-11T07:06
брянская область
россия
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал он.
https://ria.ru/20240811/pvo-1965463177.html
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брянская область, россия, александр богомаз, происшествия
Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Происшествия
ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области
Губернатор Богомаз: в Брянской области уничтожен украинский БПЛА