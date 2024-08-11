https://ria.ru/20240811/pvo-1965461893.html

В Воронежской области сбили более десяти беспилотников

В Воронежской области сбили более десяти беспилотников - РИА Новости, 11.08.2024

В Воронежской области сбили более десяти беспилотников

Более 10 БПЛА самолетного типа уже ликвидированы в Воронежской области, заявил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T04:54

2024-08-11T04:54

2024-08-11T04:59

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более 10 БПЛА самолетного типа уже ликвидированы в Воронежской области, заявил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.В регионе действует опасность атаки БПЛА. Ранее в воскресенье Гусев сообщал об уничтожении двух БПЛА, пострадавших и разрушений не было."Дежурные силы ПВО и системы РЭБ продолжают уничтожение украинских БПЛА на территории Воронежской области. На данный момент ликвидировано уже больше 10 беспилотников самолетного типа", - написал Гусев.По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет, добавил он.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

воронежская область

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2024

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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)