https://ria.ru/20240811/pvo-1965460370.html

В Белгородской области второй раз за ночь объявили ракетную опасность

В Белгородской области второй раз за ночь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.08.2024

В Белгородской области второй раз за ночь объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгородской области второй раз за ночь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T04:23

2024-08-11T04:23

2024-08-11T04:28

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгородской области второй раз за ночь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Повторно запущена сирена. Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении .

https://ria.ru/20240810/smi-1965316144.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия