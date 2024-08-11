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В Белгородской области второй раз за ночь объявили ракетную опасность
В Белгородской области второй раз за ночь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.08.2024
В Белгородской области второй раз за ночь объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгородской области второй раз за ночь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T04:23
2024-08-11T04:23
2024-08-11T04:28
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгородской области второй раз за ночь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Повторно запущена сирена. Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении .
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области второй раз за ночь объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгородской области вновь объявили ракетную опасность