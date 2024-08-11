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В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.08.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории всей Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T03:21
2024-08-11T03:21
2024-08-11T03:26
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории всей Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгородской области объявили ракетную опасность