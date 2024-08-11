https://ria.ru/20240811/pvo-1965456098.html

ПВО сбила несколько беспилотников в Воронежской области

ПВО сбила несколько беспилотников в Воронежской области - РИА Новости, 11.08.2024

ПВО сбила несколько беспилотников в Воронежской области

ПВО обнаружила и уничтожила несколько беспилотников самолетного типа в Воронежской области, по предварительной информации, пострадавших и повреждений нет,... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T02:55

2024-08-11T02:55

2024-08-11T03:03

воронежская область

происшествия

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. ПВО обнаружила и уничтожила несколько беспилотников самолетного типа в Воронежской области, по предварительной информации, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале."В Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет", — написал Гусев.По его словам, объявленный ранее в регионе режим опасности атаки беспилотников сохраняется.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

воронежская область

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2024

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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)