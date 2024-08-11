https://ria.ru/20240811/pvo-1965456098.html
ПВО сбила несколько беспилотников в Воронежской области
ПВО сбила несколько беспилотников в Воронежской области - РИА Новости, 11.08.2024
ПВО сбила несколько беспилотников в Воронежской области
ПВО обнаружила и уничтожила несколько беспилотников самолетного типа в Воронежской области, по предварительной информации, пострадавших и повреждений нет,... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T02:55
2024-08-11T02:55
2024-08-11T03:03
воронежская область
происшествия
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_468f617396ea16751fcd203222cfd6a4.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. ПВО обнаружила и уничтожила несколько беспилотников самолетного типа в Воронежской области, по предварительной информации, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале."В Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет", — написал Гусев.По его словам, объявленный ранее в регионе режим опасности атаки беспилотников сохраняется.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_b7048986ec05866f24356cc63d7de283.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)
Воронежская область, Происшествия, Александр Гусев (губернатор)
ПВО сбила несколько беспилотников в Воронежской области
Воронежский губернатор Гусев: ПВО уничтожила несколько БПЛА самолетного типа