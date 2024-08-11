https://ria.ru/20240811/primore-1965469608.html
В Приморье 32 дома остаются подтопленными после сильных дождей
В Приморье 32 дома остаются подтопленными после сильных дождей - РИА Новости, 11.08.2024
В Приморье 32 дома остаются подтопленными после сильных дождей
В Приморье 32 дома и 171 приусадебный участок остаются подтопленными после сильных дождей, отрезанными остаются пять населённых пунктов, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T07:58
2024-08-11T07:58
2024-08-11T07:58
происшествия
россия
приморский край
дальнереченск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В Приморье 32 дома и 171 приусадебный участок остаются подтопленными после сильных дождей, отрезанными остаются пять населённых пунктов, сообщили в пресс-службе МЧС России. "В результате прохождения обильных осадков на территории Приморского края затоплено 32 жилых дома и 171 приусадебных участка... В Партизанском, Чугуевском, Яковлевском, Красноармейском, Ольгинском, Тернейском, Пожарском и Кавалеровском муниципальных образованиях, а также в Дальнереченском и Кировском муниципальных районах зафиксировано 14 переливов автодорог, нарушено транспортное сообщение с пятью населенными пунктами", - говорится в сообщении. Отмечается, что в четырех муниципалитетах края от воды освободились 31 жилой дом, 121 приусадебный участок, 24 участка дорог, восстановлено транспортное сообщение с двумя населенными пунктами, спасатели организовали работу 11 лодочных переправ. "С нарастающим итогом откачено более 8500000 кубометров воды. Доставлено более 1,5 тонны продуктов, перевезено более 120 человек. Всего для ликвидации последствий дождевого паводка и оказания помощи населению в подтопленных районах края привлечено порядка 120 человек, 42 единицы техники, в том числе 20 плавсредств", - добавили в пресс-службе. На протяжении трех недель в регионе шли сильные дожди, синоптики пять раз объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 7-8 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. В Дальнереченске в результате размыва насыпи дамбы произошло подтопление посёлка Мясокомбинат и микрорайона Первомайский, было подтоплено 29 жилых домов.
https://ria.ru/20240805/primore-1964057959.html
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происшествия, россия, приморский край, дальнереченск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Россия, Приморский край, Дальнереченск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Приморье 32 дома остаются подтопленными после сильных дождей
МЧС: в Приморье подтоплены 32 дома и 171 приусадебный участок
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В Приморье 32 дома и 171 приусадебный участок остаются подтопленными после сильных дождей, отрезанными остаются пять населённых пунктов, сообщили в пресс-службе МЧС России.
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"В результате прохождения обильных осадков на территории Приморского края затоплено 32 жилых дома и 171 приусадебных участка... В Партизанском, Чугуевском, Яковлевском, Красноармейском, Ольгинском, Тернейском, Пожарском и Кавалеровском муниципальных образованиях, а также в Дальнереченском и Кировском муниципальных районах зафиксировано 14 переливов автодорог, нарушено транспортное сообщение с пятью населенными пунктами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в четырех муниципалитетах края от воды освободились 31 жилой дом, 121 приусадебный участок, 24 участка дорог, восстановлено транспортное сообщение с двумя населенными пунктами, спасатели организовали работу 11 лодочных переправ.
"С нарастающим итогом откачено более 8500000 кубометров воды. Доставлено более 1,5 тонны продуктов, перевезено более 120 человек. Всего для ликвидации последствий дождевого паводка и оказания помощи населению в подтопленных районах края привлечено порядка 120 человек, 42 единицы техники, в том числе 20 плавсредств", - добавили в пресс-службе.
На протяжении трех недель в регионе шли сильные дожди, синоптики пять раз объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 7-8 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. В Дальнереченске в результате размыва насыпи дамбы произошло подтопление посёлка Мясокомбинат и микрорайона Первомайский, было подтоплено 29 жилых домов.