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В России за сутки потушили 30 природных пожаров
В России за сутки потушили 30 природных пожаров - РИА Новости, 11.08.2024
В России за сутки потушили 30 природных пожаров
За минувшие сутки на всей территории России потушили 30 природных пожаров на площади более 14 тысяч гектаров, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T08:56
2024-08-11T08:56
2024-08-11T10:08
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. За минувшие сутки на всей территории России потушили 30 природных пожаров на площади более 14 тысяч гектаров, сообщила Авиалесоохрана. "В 16 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 30 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 14 555 гектаров", — говорится в релизе. К полуночи 11 августа в России действовал 131 лесной пожар на площади 577 480 гектаров. Их активно тушили. Наибольшая площадь охвачена огнем в Якутии — 60 пожаров на территории 504,7 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240807/jakutija-1964689324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 30 природных пожаров
Авиалесоохрана: в 16 регионах России потушили 30 природных пожаров за сутки