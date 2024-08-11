Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки потушили 30 природных пожаров - РИА Новости, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 11.08.2024 (обновлено: 10:08 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/pozhary-1965474589.html
В России за сутки потушили 30 природных пожаров
В России за сутки потушили 30 природных пожаров - РИА Новости, 11.08.2024
В России за сутки потушили 30 природных пожаров
За минувшие сутки на всей территории России потушили 30 природных пожаров на площади более 14 тысяч гектаров, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T08:56
2024-08-11T10:08
происшествия
россия
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575575120_0:218:768:650_1920x0_80_0_0_e9da9fd8da4a4854a1489ea86768691e.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. За минувшие сутки на всей территории России потушили 30 природных пожаров на площади более 14 тысяч гектаров, сообщила Авиалесоохрана. "В 16 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 30 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 14 555 гектаров", — говорится в релизе. К полуночи 11 августа в России действовал 131 лесной пожар на площади 577 480 гектаров. Их активно тушили. Наибольшая площадь охвачена огнем в Якутии — 60 пожаров на территории 504,7 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240807/jakutija-1964689324.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575575120_0:224:768:800_1920x0_80_0_0_0e6afb0a220d49529ae544653a18f80a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 30 природных пожаров

Авиалесоохрана: в 16 регионах России потушили 30 природных пожаров за сутки

© Фото : МЧС РоссииТушение природных пожаров в Якутии
Тушение природных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Фото : МЧС России
Тушение природных пожаров в Якутии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. За минувшие сутки на всей территории России потушили 30 природных пожаров на площади более 14 тысяч гектаров, сообщила Авиалесоохрана.
"В 16 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 30 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 14 555 гектаров", — говорится в релизе.
К полуночи 11 августа в России действовал 131 лесной пожар на площади 577 480 гектаров. Их активно тушили. Наибольшая площадь охвачена огнем в Якутии — 60 пожаров на территории 504,7 тысячи гектаров.
Вертолет Ми-8 МЧС России доставляет воду для тушения лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В Якутии потушили все лесные пожары в заповеднике "Олекминский"
7 августа, 16:19
 
ПроисшествияРоссияПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала