https://ria.ru/20240811/pozhary-1965474589.html

В России за сутки потушили 30 природных пожаров

В России за сутки потушили 30 природных пожаров - РИА Новости, 11.08.2024

В России за сутки потушили 30 природных пожаров

За минувшие сутки на всей территории России потушили 30 природных пожаров на площади более 14 тысяч гектаров, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T08:56

2024-08-11T08:56

2024-08-11T10:08

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. За минувшие сутки на всей территории России потушили 30 природных пожаров на площади более 14 тысяч гектаров, сообщила Авиалесоохрана. "В 16 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 30 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 14 555 гектаров", — говорится в релизе. К полуночи 11 августа в России действовал 131 лесной пожар на площади 577 480 гектаров. Их активно тушили. Наибольшая площадь охвачена огнем в Якутии — 60 пожаров на территории 504,7 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240807/jakutija-1964689324.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, природные пожары в россии