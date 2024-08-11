https://ria.ru/20240811/pozhar-1965463681.html

В Подмосковье загорелся склад

В Подмосковье загорелся склад - РИА Новости, 11.08.2024

В Подмосковье загорелся склад

Спасатели тушат в подмосковной деревне Новосельцево горящий на площади 1000 "квадратов" склад, предварительно, пострадавших нет, сообщили в МЧС в... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T05:24

2024-08-11T05:24

2024-08-11T07:04

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Спасатели тушат в подмосковной деревне Новосельцево горящий на площади 1000 "квадратов" склад, предварительно, пострадавших нет, сообщили в МЧС в Telegram-канале."В Подмосковье огнеборцы МЧС России тушат склад. В деревне Новосельцево огонь охватил тысячу квадратных метров здания", — говорится в сообщении ведомства.Там же уточняется, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240811/pozhar-1965462207.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), россия