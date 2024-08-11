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В Подмосковье загорелся склад
В Подмосковье загорелся склад - РИА Новости, 11.08.2024
В Подмосковье загорелся склад
Спасатели тушат в подмосковной деревне Новосельцево горящий на площади 1000 "квадратов" склад, предварительно, пострадавших нет, сообщили в МЧС в... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T05:24
2024-08-11T05:24
2024-08-11T07:04
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Спасатели тушат в подмосковной деревне Новосельцево горящий на площади 1000 "квадратов" склад, предварительно, пострадавших нет, сообщили в МЧС в Telegram-канале."В Подмосковье огнеборцы МЧС России тушат склад. В деревне Новосельцево огонь охватил тысячу квадратных метров здания", — говорится в сообщении ведомства.Там же уточняется, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье загорелся склад
Спасатели тушат в деревне Новосельцево горящий на площади 1000 "квадратов" склад