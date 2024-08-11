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В Курске потушили пожар в доме, на который упала сбитая ракета
В Курске потушили пожар в доме, на который упала сбитая ракета - РИА Новости, 11.08.2024
В Курске потушили пожар в доме, на который упала сбитая ракета
Несущие конструкции жилого дома в Курске, куда упала сбитая украинская ракета, не повреждены, пожар ликвидирован, спасены 15 человек, сообщает региональный... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T01:22
2024-08-11T01:22
2024-08-11T01:27
происшествия
курск
россия
алексей смирнов (политик)
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Несущие конструкции жилого дома в Курске, куда упала сбитая украинская ракета, не повреждены, пожар ликвидирован, спасены 15 человек, сообщает региональный главк МЧС России в Telegram-канале. Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске, возник пожар, на место выехали все экстренные службы."Пожарные МЧС России ликвидируют последствия происшествия в Курске. В девятиэтажном жилом доме выбиты окна, повреждены балконы. Несущие конструкции дома не повреждены. Происходило горение нескольких автомобилей. Распространения огня не допущено. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении ГУМЧС.Отмечается, что 15 человек спасены, 30 эвакуированы.На месте работают более 40 человек личного состава и 10 единиц техники.
https://ria.ru/20240810/smi-1965316144.html
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происшествия, курск, россия, алексей смирнов (политик) , курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курск, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курске потушили пожар в доме, на который упала сбитая ракета
МЧС: несущие конструкции жилого дома в Курске, куда упала ракета, не повреждены